​Ajaccio : une association pour la sauvegarde du cimetière des Sept Chapelles

« Le patrimoine funéraire est un miroir de notre histoire. Protéger les sépultures, c’est préserver la mémoire d’Ajaccio et de la Corse », explique François-Emmanuel Roux, le fondateur de l’APAC (Association patrimoniale ajaccienne et corse). Avec notamment pour objectif la sauvegarde du cimetière des Sept-Chapelles, une nécropole située au début de la route des Sanguinaires, entre l’école Tino Rossi et la résidence des Îles, qui déborde largement du cimetière communal.



Au total, près de 150 tombes privées composent ce cimetière datant du début du XIXe siècle, « où étaient enterrées les vieilles familles ajacciennes », détaille François-Emmanuel Roux, et dont certains de ses ancêtres sont inhumés. « Cette nécropole est un témoignage fabuleux de l'histoire d'Ajaccio, que ce soit par l’architecture de ses monuments ou par les personnalités qui y reposent », ajoute celui qui lutte actuellement pour sa sauvegarde, en compagnie de Marie-Hélène Ferracci. « Nous nous sommes rencontrés par le biais des réseaux sociaux, sur la page Facebook d’un groupe très connu sur le patrimoine de la Ville d’Ajaccio. Comme moi, elle dispose d’un tombeau familial et connaît les mêmes difficultés d’entretien ».



Les 150 tombes privées sont, en effet, à la charge des descendants, avec pour obligation leur entretien, dont le coût est devenu prohibitif pour certaines familles : « Récemment, une famille a dû faire réparer le toit ainsi qu’effectuer certains travaux de maçonnerie pour un coût de 60 000 € ! Forcément, certains ne peuvent pas réaliser ce genre d’entretien, et certaines tombes sont donc laissées à l’abandon, ce qui pose des problèmes d’esthétique mais également d’insalubrité publique ». Les événements climatiques, le passage des sangliers et l’usure du temps ont eu raison de près de 20 % des tombes du cimetière des Sept-Chapelles. « D’autre part, l’entretien de la végétation, chaque année, est également un coût important pour toutes les familles ».