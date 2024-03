​Ajaccio : un chef d’œuvre de Monet exposé au Palais Fesch

« C’est un immense évènement ! Nous faisons partie des musées qui ont la chance de recevoir une œuvre de Claude Monet, pour fêter ces 150 ans de l’impressionnisme ». Simone Guerrini, adjointe en charge de la culture de la Ville d’Ajaccio, ne peut s’empêcher de contempler fièrement « Le Bassin aux nymphéas, harmonie rose », de Claude Monet, exposé depuis ce vendredi matin au Palais Fesch. En effet, pour le 150 e anniversaire de l’impressionnisme, le musée d’Orsay, qui abrite la plus grande vaste collection de cette tendance artistique, datant de la fin du 19 e siècle, a choisi de convier son public à travers une exposition nationale, en prêtant un nombre important de ses chefs-d’œuvre, dans 13 régions et 33 musées.

Le Palais Fesch a choisi un des tableaux les plus importants comme l’explique Philippe Costamagna, le directeur du musée ajaccien : « Nous avons choisi et demandé ce tableau au musée d’Orsay, et comme ils ne nous refusent jamais rien, ils ont accepté de nous le prêter dans le cadre de cette exposition pour notre plus grande satisfaction. Nous sommes des privilégiés, car quand on demande au Louvre, à Versailles ou à Orsay, ils sont heureux de nous prêter leurs œuvres. C’est un tableau qui a beaucoup choqué à l’époque, comme tous ceux liés à l’impressionnisme ».



En 1874, Claude Monet est à l’origine de la création d’une société d’artistes en rupture avec l’académie et le Salon officiel de peinture. L’association entend organiser une « exposition libre sans juryni récompenses honorifiques ». Le lieu choisi est l’atelier du photographe Nadar, boulevard des Capucines à Paris. Cette exposition rassemblant une trentaine d’artistes restera dans l’histoire de l’art comme la date inaugurale du mouvement impressionniste. Pour Simone Guerrini il faut comprendre que « les gens du monde entier vont à Orsay pour voir « Les Nymphéas ». Il faut bien se rendre compte que c’est une œuvre majeure et une chance pour la Ville d’Ajaccio d’accueillir un tel tableau ».

D’autre part, Philippe Costamagna a également demandé à Fabrice Hyber, un artiste très concerné par la nature, de concevoir une œuvre en dialogue avec la peinture de Monet : « Le fait de montrer ce chef-d’œuvre avec de l’art contemporain peut choquer, car il est rejeté par beaucoup. Nous avons donc demandé à Fabrice Hvber, qui est un artiste très engagé au niveau des causes environnementales, de développer une œuvre qui se marie très bien avec celle de Monet ». Un choix validé par Simone Guerrini : « Nous avons l’habitude de mettre en regard des œuvres majeures de collection avec des artistes contemporains. Cela donne à réfléchir, cela permet de découvrir l’évolution de l’art et je pense que c’est important, car la population entre dans deux univers différents et cette réflexion les amène à réfléchir. C’est un artiste apte à donner des émotions et il est excessivement impliqué sur les problématiques du moment ».



Né en 1961, Fabrice Hyber s’est fait notamment connaître avec « le plus gros savon du monde » (un savon de 22 tonnes promené sur un camion » lors d’une opération liée au commerce. En 1995, il transforme le musée d’Art moderne de la Ville de Paris en « Hybertmarché ». Ses « dessins peintures » portent la trace du processus d’élaboration de l’œuvre « dans mes tableaux je raconte des histoires qui sont les hypothèses et les dommages collatéraux de chaque projet ». L’exposition est à découvrir pour le grand public du samedi 2 mars au 3 juin 2024.