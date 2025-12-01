U tempu in Corsica
Après quelques pluies faibles en matinée, une amélioration très nette se dessine avec le retour de belles éclaircies sur l'ensemble de l'île. Les conditions sont, en effet, calmes sous un ciel souvent dégagé mais les températures, fraiches, dépassent à peine 11 degrés.
