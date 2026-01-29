​Ajaccio tourne la page du cuivre : l’ADSL s’éteint, la fibre prend définitivement le relais

Depuis le 27 janvier 2026, le réseau cuivre historique d’Orange et l’ADSL ont été définitivement arrêtés dans la cité impériale, ainsi qu’à Afa et San Martino di Lota (Photos : Paule Santoni)
Ajaccio a vécu, ce jeudi 29 janvier, un moment charnière de son histoire numérique. Dans les locaux techniques d’Orange, élus, représentants de l’État, régulateur et opérateurs ont officialisé la fin du réseau cuivre (même si celui-ci est même effectif depuis ce mardi 27 janvier), socle des télécommunications fixes depuis plusieurs décennies. Une transition préparée de longue date, présentée comme un modèle de coordination nationale. « Ajaccio est aujourd’hui entièrement fibrée. L’infrastructure de référence pour les réseaux fixes est désormais la fibre optique », a déclaré Jérôme Hénique, directeur général d’Orange France, en conférence de presse. « Ajaccio devient ainsi la plus importante des 763 communes françaises concernées par ce deuxième lot de fermeture du cuivre, touchant près de 900 000 locaux à l’échelle nationale ». Outre la cité impériale, Afa et San Martino di Lota sont les deux autres communes de Corse à suivre le chemin et à passer au 100% fibre.
Un chantier industriel anticipé et maîtrisé
L’arrêt technique du réseau cuivre est intervenu sans heurt majeur. Un résultat que les acteurs attribuent à une anticipation méthodique, amorcée il y a plus de deux ans. « Chaque client a été contacté en moyenne une dizaine de fois. La démarche a débuté il y a plus de deux ans avec un important travail de sensibilisation et d'accompagnement. Cela concernait aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises », a rappelé Jérôme Hénique, évoquant un travail d’information conjoint entre Orange, les opérateurs commerciaux, les collectivités locales et les services de l’État. « Cet arrêt s’est fait sans difficulté particulière, ce qui démontre que le travail d’anticipation a porté ses fruits. C’est le résultat d’un travail collectif mené par Orange sous l’égide de l’ARCEP, avec l’État, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs concernés. »
L’arrêt technique du réseau cuivre est intervenu sans heurt majeur. Un résultat que les acteurs attribuent à une anticipation méthodique, amorcée il y a plus de deux ans. « Chaque client a été contacté en moyenne une dizaine de fois. La démarche a débuté il y a plus de deux ans avec un important travail de sensibilisation et d'accompagnement. Cela concernait aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises », a rappelé Jérôme Hénique, évoquant un travail d’information conjoint entre Orange, les opérateurs commerciaux, les collectivités locales et les services de l’État. « Cet arrêt s’est fait sans difficulté particulière, ce qui démontre que le travail d’anticipation a porté ses fruits. C’est le résultat d’un travail collectif mené par Orange sous l’égide de l’ARCEP, avec l’État, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs concernés. »
Introduite par Pierre Pugliesi, adjoint au maire d’Ajaccio, et Franck Rabourg, directeur régional d’Orange Corse, la séquence officielle s’est déroulée en présence du préfet de Corse Éric Jalon, et de la présidente de l’ARCEP, Laure de La Raudière. Tous ont salué un « passage à l’échelle » exemplaire pour un territoire longtemps confronté aux défis de l’insularité.
Parmi les inquiétudes soulevées figurait la continuité de services sensibles : ascenseurs, systèmes d’alarme, téléassistance ou équipements domotiques. « Tout cela a été réglé en amont », assure Orange. « En réalité, tout s’est tellement bien passé qu’on n’en a presque pas parlé. Et c’est souvent le meilleur indicateur de réussite ». Certaines installations ont été adaptées via des modules radio 4G ou 5G, sans remontées significatives d’incidents.
La Corse, territoire laboratoire du très haut débit
Pour les rares situations encore en attente de raccordement, des solutions transitoires — très haut débit radio ou satellite — sont proposées. « Cela concerne un nombre très faible de cas », précise l’opérateur. Avec plus de 98 % des locaux éligibles à la fibre, contre 94 % au niveau national, la Corse s’affirme comme l’un des territoires les plus avancés d’Europe en matière de connectivité. L’ensemble des nœuds de raccordement optique y a été déployé dès 2025, faisant de l’île un terrain d’expérimentation à grande échelle pour la modernisation des réseaux.
La visite du site technique a permis de mesurer concrètement ce saut technologique : démonstrations comparées d’équipements cuivre et fibre, échanges avec les techniciens, dont l’un des pionniers historiques des premiers réseaux télécoms en Corse, désormais épaulé par une nouvelle génération spécialisée dans la fibre.
Avec l’extinction définitive de l’ADSL, Ajaccio entre dans une nouvelle ère numérique, tournée vers la performance, la sobriété énergétique et la fiabilité. Un changement discret pour les usagers, mais structurant pour l’attractivité économique, les services publics et les usages de demain. « La Corse est un très bon élève », conclut Jérôme Hénique. Une formule qui résume l’enjeu : « derrière la fin du cuivre, c’est bien l’avenir numérique du territoire qui se joue ».
Parmi les inquiétudes soulevées figurait la continuité de services sensibles : ascenseurs, systèmes d’alarme, téléassistance ou équipements domotiques. « Tout cela a été réglé en amont », assure Orange. « En réalité, tout s’est tellement bien passé qu’on n’en a presque pas parlé. Et c’est souvent le meilleur indicateur de réussite ». Certaines installations ont été adaptées via des modules radio 4G ou 5G, sans remontées significatives d’incidents.
La Corse, territoire laboratoire du très haut débit
Pour les rares situations encore en attente de raccordement, des solutions transitoires — très haut débit radio ou satellite — sont proposées. « Cela concerne un nombre très faible de cas », précise l’opérateur. Avec plus de 98 % des locaux éligibles à la fibre, contre 94 % au niveau national, la Corse s’affirme comme l’un des territoires les plus avancés d’Europe en matière de connectivité. L’ensemble des nœuds de raccordement optique y a été déployé dès 2025, faisant de l’île un terrain d’expérimentation à grande échelle pour la modernisation des réseaux.
La visite du site technique a permis de mesurer concrètement ce saut technologique : démonstrations comparées d’équipements cuivre et fibre, échanges avec les techniciens, dont l’un des pionniers historiques des premiers réseaux télécoms en Corse, désormais épaulé par une nouvelle génération spécialisée dans la fibre.
Avec l’extinction définitive de l’ADSL, Ajaccio entre dans une nouvelle ère numérique, tournée vers la performance, la sobriété énergétique et la fiabilité. Un changement discret pour les usagers, mais structurant pour l’attractivité économique, les services publics et les usages de demain. « La Corse est un très bon élève », conclut Jérôme Hénique. Une formule qui résume l’enjeu : « derrière la fin du cuivre, c’est bien l’avenir numérique du territoire qui se joue ».
-
Santé : Le projet de création du Centre hospitalier universitaire de Corse en bonne voie
-
Le tribunal correctionnel d'Ajaccio condamne Alain Lucchini à 18 mois de prison ferme pour détention d'arme
-
Municipales. À Ajaccio, Stéphane Sbraggia, le maire sortant dévoile sa liste « Forza Aiacciu »
-
Depuis Ajaccio, les professionnels du BTP demandent « un plan d’urgence économique pour la Corse »
-
À Ajaccio, « Faites de la science » met les mathématiques au cœur de la médecine