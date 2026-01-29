​Ajaccio tourne la page du cuivre : l’ADSL s’éteint, la fibre prend définitivement le relais

Introduite par Pierre Pugliesi, adjoint au maire d’Ajaccio, et Franck Rabourg, directeur régional d’Orange Corse, la séquence officielle s’est déroulée en présence du préfet de Corse Éric Jalon, et de la présidente de l’ARCEP, Laure de La Raudière. Tous ont salué un « passage à l’échelle » exemplaire pour un territoire longtemps confronté aux défis de l’insularité.



Parmi les inquiétudes soulevées figurai t la continuité de services sensibles : ascenseurs, systèmes d’alarme, téléassistance ou équipements domotiques. « Tout cela a été réglé en amont » , assure Orange. « En réalité, tout s’est tellement bien passé qu’on n’en a presque pas parlé. Et c’est souvent le meilleur indicateur de réussite » . Certaines installations ont été adaptées via des modules radio 4G ou 5G, sans remontées significatives d’incidents.





La Corse, territoire laboratoire du très haut débit



Pour les rares situations encore en attente de raccordement, des solutions transitoires — très haut débit radio ou satellite — sont proposées. « Cela concerne un nombre très faible de cas », précise l’opérateur. Avec plus de 98 % des locaux éligibles à la fibre, contre 94 % au niveau national, la Corse s’affirme comme l’un des territoires les plus avancés d’Europe en matière de connectivité. L’ensemble des nœuds de raccordement optique y a été déployé dès 2025, faisant de l’île un terrain d’expérimentation à grande échelle pour la modernisation des réseaux.



La visite du site technique a permis de mesurer concrètement ce saut technologique : démonstrations comparées d’équipements cuivre et fibre, échanges avec les techniciens, dont l’un des pionniers historiques des premiers réseaux télécoms en Corse, désormais épaulé par une nouvelle génération spécialisée dans la fibre.



Avec l’extinction définitive de l’ADSL, Ajaccio entre dans une nouvelle ère numérique, tournée vers la performance, la sobriété énergétique et la fiabilité. Un changement discret pour les usagers, mais structurant pour l’attractivité économique, les services publics et les usages de demain. « La Corse est un très bon élève », conclut Jérôme Hénique. Une formule qui résume l’enjeu : « derrière la fin du cuivre, c’est bien l’avenir numérique du territoire qui se joue ».