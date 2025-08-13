​Ajaccio : le bivouac est installé, les « journées Napoléoniennes » sont lancées

Les Journées Napoléoniennes ont été officiellement inaugurées ce mardi soir.
Ferronniers, forgerons, artisans en tous genres : le bivouac napoléonien installé depuis ce mardi matin a connu un vif succès dès son premier jour d’implantation sur la place Campinchi avec près de 150 personnes venant de l’Europe entière pour y participer. Les forgerons des feux de L’Envol perpétuent ainsi des gestes ancestraux, la Société Napoléonienne du Pays de Montereau fait, elle, revivre les petits métiers oubliés tandis que les ingénieurs géographes des Soldats d’Antan dévoilent leur rôle dans les campagnes militaires. Enfin, les troupes armées tchèques, les Ajacciens du 2e régiment des Chasseurs à pied de la Garde impériale et les Danses impériales complètent ce tableau vivant. « Nous sommes en vacances pour une semaine à Ajaccio, et nous sommes tombés par hasard sur cette manifestation. Les enfants adorent, c’est une véritable immersion dans notre Histoire. Nous irons sans doute voir les autres reconstitutions », se réjouit Gregory, père de famille originaire de Normandie. Le bivouac est gratuit et accessible tous les jours, de 9h à 12h et de 17h à 20h30.
Les Journées Napoléoniennes ont été officiellement inaugurées ce mardi soir.
« Une immersion totale dans l’époque napoléonienne »
Ce mardi soir, une foule de touristes et de locaux s’étaient massés sur la place Campinchi, lors de l’inauguration officielle, en présence de nombreux élus du conseil municipal de la Ville d’Ajaccio, dont Christelle Combette, présidente également de l’OIT du Pays Ajaccio : « Tout ce qu’il y ici nous transporte plus de deux siècles en arrière, au cours d’une époque, où un jeune Ajaccien, né non loin d’ici, écrivait une des pages les plus marquantes de l’Histoire de France et de l’Europe. Pendant quatre jours, la cité natale de l’Empereur va vivre au rythme des tambours, des danses impériales, et des récits d’historiens, passionnés comme nous. Les reconstitutions militaires, les escarmouches, les parades, les représentations musicales et les démonstrations plongeront le public au cœur de l’époque napoléonienne, alliant ainsi Art, Culture et émotion. Après la traditionnelle coupe du ruban, la manifestation s’est poursuivie par une salve de tirs des troupes napoléoniennes, dont celles menées par l’inusable José Fogacci, et qui ont fait forte impression par le bruit sourd de leurs détonations. La soirée s’est ensuite poursuivie avec un grand concert musical interprété par la Musique municipale et l’Orchestre Aria sur le thème de « l’histoire musicale de 1200 à 1815 ».
L’espace Jean Schiavo, au sein de l’Office de Tourisme, deviendra quant à lui dès demain un centre de culture et de réflexion, avec des conférences accessibles à tous. Le public pourra y découvrir notamment « Napoléon Superstar » par l’historien David Chanteranne, ou encore une réflexion sur les relations entre Napoléon et Pascal Paoli, présentée par Jean-Guy Talamoni. Les Journées napoléoniennes célèbrent aussi les arts vivants et les traditions populaires. Expositions de lithographies, démonstrations artisanales, danses impériales et jeux d’antan viendront rythmer les soirées, en complément des moments solennels : messes, processions, dépôts de gerbes et cérémonies officielles du 15 août. Point d’orgue du programme : les grands défilés militaires et les reconstitutions d’escarmouches historiques. Le traditionnel défilé aux flambeaux traversera la vieille ville le mercredi soir, tandis que le jeudi, une escarmouche spectaculaire évoquera la veille de la bataille de Marengo, avec un clin d’œil au célèbre chien-soldat « Moustache ».
Ce mardi soir, une foule de touristes et de locaux s’étaient massés sur la place Campinchi, lors de l’inauguration officielle, en présence de nombreux élus du conseil municipal de la Ville d’Ajaccio, dont Christelle Combette, présidente également de l’OIT du Pays Ajaccio : « Tout ce qu’il y ici nous transporte plus de deux siècles en arrière, au cours d’une époque, où un jeune Ajaccien, né non loin d’ici, écrivait une des pages les plus marquantes de l’Histoire de France et de l’Europe. Pendant quatre jours, la cité natale de l’Empereur va vivre au rythme des tambours, des danses impériales, et des récits d’historiens, passionnés comme nous. Les reconstitutions militaires, les escarmouches, les parades, les représentations musicales et les démonstrations plongeront le public au cœur de l’époque napoléonienne, alliant ainsi Art, Culture et émotion. Après la traditionnelle coupe du ruban, la manifestation s’est poursuivie par une salve de tirs des troupes napoléoniennes, dont celles menées par l’inusable José Fogacci, et qui ont fait forte impression par le bruit sourd de leurs détonations. La soirée s’est ensuite poursuivie avec un grand concert musical interprété par la Musique municipale et l’Orchestre Aria sur le thème de « l’histoire musicale de 1200 à 1815 ».
L’espace Jean Schiavo, au sein de l’Office de Tourisme, deviendra quant à lui dès demain un centre de culture et de réflexion, avec des conférences accessibles à tous. Le public pourra y découvrir notamment « Napoléon Superstar » par l’historien David Chanteranne, ou encore une réflexion sur les relations entre Napoléon et Pascal Paoli, présentée par Jean-Guy Talamoni. Les Journées napoléoniennes célèbrent aussi les arts vivants et les traditions populaires. Expositions de lithographies, démonstrations artisanales, danses impériales et jeux d’antan viendront rythmer les soirées, en complément des moments solennels : messes, processions, dépôts de gerbes et cérémonies officielles du 15 août. Point d’orgue du programme : les grands défilés militaires et les reconstitutions d’escarmouches historiques. Le traditionnel défilé aux flambeaux traversera la vieille ville le mercredi soir, tandis que le jeudi, une escarmouche spectaculaire évoquera la veille de la bataille de Marengo, avec un clin d’œil au célèbre chien-soldat « Moustache ».