​Ajaccio : le bivouac est installé, les « journées Napoléoniennes » sont lancées

« Une immersion totale dans l’époque napoléonienne »

Ce mardi soir, une foule de touristes et de locaux s’étaient massés sur la place Campinchi, lors de l’inauguration officielle, en présence de nombreux élus du conseil municipal de la Ville d’Ajaccio, dont Christelle Combette, présidente également de l’OIT du Pays Ajaccio : « Tout ce qu’il y ici nous transporte plus de deux siècles en arrière, au cours d’une époque, où un jeune Ajaccien, né non loin d’ici, écrivait une des pages les plus marquantes de l’Histoire de France et de l’Europe. Pendant quatre jours, la cité natale de l’Empereur va vivre au rythme des tambours, des danses impériales, et des récits d’historiens, passionnés comme nous. Les reconstitutions militaires, les escarmouches, les parades, les représentations musicales et les démonstrations plongeront le public au cœur de l’époque napoléonienne, alliant ainsi Art, Culture et émotion. Après la traditionnelle coupe du ruban, la manifestation s’est poursuivie par une salve de tirs des troupes napoléoniennes, dont celles menées par l’inusable José Fogacci, et qui ont fait forte impression par le bruit sourd de leurs détonations. La soirée s’est ensuite poursuivie avec un grand concert musical interprété par la Musique municipale et l’Orchestre Aria sur le thème de « l’histoire musicale de 1200 à 1815 ».



L’espace Jean Schiavo, au sein de l’Office de Tourisme, deviendra quant à lui dès demain un centre de culture et de réflexion, avec des conférences accessibles à tous. Le public pourra y découvrir notamment « Napoléon Superstar » par l’historien David Chanteranne, ou encore une réflexion sur les relations entre Napoléon et Pascal Paoli, présentée par Jean-Guy Talamoni. Les Journées napoléoniennes célèbrent aussi les arts vivants et les traditions populaires. Expositions de lithographies, démonstrations artisanales, danses impériales et jeux d’antan viendront rythmer les soirées, en complément des moments solennels : messes, processions, dépôts de gerbes et cérémonies officielles du 15 août. Point d’orgue du programme : les grands défilés militaires et les reconstitutions d’escarmouches historiques. Le traditionnel défilé aux flambeaux traversera la vieille ville le mercredi soir, tandis que le jeudi, une escarmouche spectaculaire évoquera la veille de la bataille de Marengo, avec un clin d’œil au célèbre chien-soldat « Moustache ».