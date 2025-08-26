​Ajaccio : le Trail de la Parata fait son retour pour la bonne cause

Annulé pendant le Covid, et abandonné depuis quelques années, le trail de la Parata fait son retour dans le paysage sportif insulaire. Organisée par la Croix Rouge Française et le GFCA Athlétisme, cette épreuve de 12 km (pour 350 de D+) devrait rassembler plus de 400 participants, pour la plus grande satisfaction de Sandra Rossi, la directrice de l'association : « C’est une course qui plaisait énormément et qui a dû être annulée pendant le Covid. Nous avons eu du mal à la faire repartir mais maintenant c’est chose faite ! ». Cette épreuve marquera ainsi la fin de la période estivale du trail insulaire, et se déroulera à une heure (19h) qui permettra de mettre en valeur ce parcours légèrement modifié : « Les coureurs vont pouvoir admirer le coucher de soleil sur les Sanguinaires, il fera aussi moins chaud, je pense que les conditions seront idéales pour ce trail qui s’annonce de bonne tenue », ajoute Sandra Rossi.



Un parcours légèrement modifié en raison des travaux sur la Tour de la Parata

Après un départ au niveau du sentier des douaniers, les trailers prendront la direction de la plage de Petit Capo avant de prendre la montée très raide menant vers le col de Canareccia puis une descente technique dans la forêt des Eucalyptus. Ils prendront ensuite la piste du sémaphore avant de faire demi-tour au niveau du restaurant I Sanguinari, la tour génoise étant inaccessible en raison des travaux de restauration. L’arrivée se fera ensuite au niveau de la Maison du Grand Site de la Parata où un buffet et une remise des prix récompenseront les 400 coureurs attendus.



Outre ce trail de 12 km, une marche solidaire de 5 km sera organisée en parallèle de l’épreuve phare, afin de participer également à la bonne cause puisque la totalité des bénéfices sera reversée à la Croix Rouge Française : « Cette manifestation c’est un peu notre pierre à l’édifice pour aider les plus démunis », conclut Sandra Rossi. Il reste encore quelques dossards pour les retardataires à prendre sur le site de sportsnconnect.com.