​Ajaccio : Guillaume Peretti remporte le "Triathlon sanguinaire"

C’est tout sourire, mais fatigué qu’est arrivé premier sous l’arche, à la Parata, Guillaume Peretti (Corsica Run Xtrem), le vainqueur de la 3e édition du Triathlon des Sanguinaires d’Ajaccio : « Après l’Iron Man de Nice l’hiver dernier, où j’ai craqué sur la fin, j’ai voulu faire une pause. J’ai juste fait quelques courses de montagne cet été. J’ai repris la natation en septembre et comme j’ai eu de belles sensations, j’ai décidé de m’inscrire dans cette belle épreuve. C’était taillé pour moi, comme j’aime, avec des montées et des descentes en vélo, et une fin de parcours en mode trail. Il fallait que je le fasse, en plus il y avait un bon niveau avec notamment Aloys (Martin), qui progresse de course en course. Sa marge de progression est impressionnante. J’ai dû aller très vite en vélo et après j’ai pu dérouler à la fin sur la course à pied. Avec les années, la force et l’expérience m’ont permis d’aller au bout malgré l’énorme coup de fatigue à la fin. Je suis très content de cette victoire en tout cas ». Il succède ainsi à Thibaut Gire, vainqueur des deux premières éditions, mais absent ce week-end suite à une chute sur une course de VTT la semaine précédente.

L’athlète insulaire, très en verve, dans les épreuves de vélo et de course à pied, a terminé l’épreuve avec 1 minute et 35 secondes d'avance sur Aloys Martin (Tri-Olibike 2A), le jeune triathlète, tout heureux de finir juste derrière un monument du sport insulaire comme Guillaume Peretti : « Je suis extrêmement fier, je finis juste derrière quelqu’un comme Guillaume Peretti. C’est un plaisir personnel ! C’était un triathlon très difficile, très éprouvant, avec un dénivelé très dur où il faut savoir monter avec beaucoup de force en vélo. La course à pied n’est pas de tout repos, car il faut remonter sur Capo, ce n’était vraiment pas évident. Je suis content d’avoir fini à cette belle deuxième place. Guillaume, il était devant au début de la course à pied et c’était quasiment impossible à aller le chercher. En revanche c’est la première fois que je finis devant mon père dans une course (NDLR François Martin, 4e) ! ».

Classé M avec 1500 mètres de natation en ligne entre la plage de Moorea, et le ponton de la Parata, puis 11 kilomètres de course à pied vers Capo di Feno via le sentier des douaniers et surtout entre les deux, 50 kms de vélo avec 1400 mètres de dénivelé en direction de Saint-Antoine, l’épreuve ressemblait plus à un triathlon L, comme en témoignait les participants et son organisateur, Sauveur Nicolas, le Président du CTCA : « Cela va devenir le triathlon le plus difficile de Corse ! C’est une distance raisonnable, mais en termes de difficultés, il est extrêmement difficile. Il y avait une barrière horaire (3 heures 40 minutes après le vélo) et malheureusement beaucoup de coureurs n’ont pas pu s’élancer pour la course à pied après l’épreuve de vélo. Je suis heureux du nombre de participants avec près de 180 inscrits sur le week-end. Finalement, la météo a été plutôt clémente malgré une mer agitée, ils se sont jetés à l'eau et il n’y a eu aucun problème de ce côté-là. Je voudrais particulièrement remercier les signaleurs présents en nombre qui ont permis de bien sécuriser le périmètre et faire en sorte que tout se passe bien, car ce n’était pas évident avec un nombre conséquent de voitures, cars, petits trains, présents sur ce Grand Site de la Parata. Il va falloir travailler encore davantage en partenariat, notamment avec la commune d’Ajaccio pour faire grandir cette épreuve ». A noter que pour la première fois, un classement spécifique avec participation d’athlètes en VAE (Vélo à assistance électrique) a été mis en place.

Classements

