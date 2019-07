​3e mondial de Futevolei d’Ajaccio : Brasil, Brasil, Brasil !

Une formidable ambiance durant trois jours, de la danse-Samba bien sûr-, du monde (près de 10000 personnes au total), du spectacle, une organisation particulièrement bien huilée et coordonnée entre Philippe Caviglioli (Aiacciu Futevolei) et Franck Dubernet (représentant la municipalité), des accents « Auriverde » un peu partout, le 3e mondiale de Futevolei a incontestablement tenu toutes ses promesses. Trois jours d’une manifestation marquée par de l’initiation pour les jeunes des quartiers, de l’exhibition, un hommage à Jeff Exiga (très habile balle au pied), ainsi qu’à l’Américain Ivan Guimaraes, créateur de la Ligue USA (25 ans de pratique), récompensé par Laurent Marcangeli, et puis, bien sûr, une compétition qui aura tenu en haleine un public de plus en plus friand. Côté insulaire, les paires Caviglioli-Ortolano et « FAJO »-Poggi, sont les seules à être parvenues à sortir des poules, battues en huitième par le Brésil 1 (futur vainqueur) et le Paraguay. La suprématie sera respectée en quarts de finale où le match Espagne-Portugal remporté par les Ibériques (plus d’une heure et demie !) aura constitué l’un des temps forts du week-end.



Le Brésil intouchable

Finalement l’Espagne avec le duo Lopez-Antolinos, est le seul pays européen à tirer son épingle du jeu, se hissant dans le dernier carré Pour le reste, le Brésil a été, comme à son habitude, intouchable. Pour preuve, les trois équipes « Auriverde » se hissent sur le podium. Dans une demi-finale 100% brésilienne entre la paire Anderson-Tata et Bello (meilleur joueur de tous les temps un habitué de la cité impériale)-Antolinos, les premiers, plus complets, se sont imposés en deux manches assez facilement (18-6, 18-3). La deuxième demie (Brésil 1-Espagne) sera plus indécise bien que Vinicius-Parana n’aient jamais été réellement inquiétés hormis en fin de seconde manche (18-7, 18-16). Bello-Antolinos s’offrent la petite finale (18-13) et l’on aura droit à une finale de très haut niveau. D’un côté Vinicius et son jeu de tête à la précision chirurgicale associé à Parana sans doute l’homme du match. De l’autre Tata, un véritable robot qui a tout renvoyé et Anderson et ses neuf shark attaques (smatch du pied au-dessus du filet). Plus solides et conduits par la puissance de Tata, les premiers ont remporté une première manche très serrée (24-22). C’est le moment choisi par Parana, un peu en dedans, pour sortir le grand jeu et enfiler les points dans un deuxième acte à sens unique malgré l’abattage de Tata en face (18-13). Au passage, on aura droit à deux contre-shark de Parana. La manche décisive est plus indécise. Parana fait encore la différence mais c’est son compère Vinicius qui inscrit le point vainqueur et offre le trophée à son équipe (15-13). Clôturant trois jours d’un bien beau spectacle sportif. Chapeau bas, messieurs !



Les résultats

1/4 de finale

Brésil 3 bat Argentine 18-16, 18-14

Brésil 2 bat Israël 18-7, 18-14

Brésil 1 bat Paraguay 18-16, 18-14

Espagne bat Portugal 22-24, 23-21, 16-14



1/2 finale

Brésil 3 bat Brésil 2 18-6, 18-3

Brésil 1 bat Espagne 18-7, 18-16



3e place

Brésil 2 bat Espagne 18-13



Finale

Brésil 1 bat Brésil 3 22-24, 18-13, 15-13