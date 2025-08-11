​« Journées Napoléoniennes » : Ajaccio fête l’Empereur du 12 au 15 août

La Place Campinchi accueillera un bivouac historique, véritable camp militaire napoléonien reconstitué avec tentes, mobiliers et démonstrations de savoir-faire anciens. Ce dispositif mobilisera troupes corses, continentales et européennes, offrant au public une expérience immersive unique. L’espace Jean Schiavo, au sein de l’Office de Tourisme, deviendra quant à lui un centre de culture et de réflexion, avec des conférences accessibles à tous. Le public pourra y découvrir notamment

par l’historien David Chanteranne, ou encore une réflexion sur les relations entre Napoléon et Pascal Paoli, présentée par Jean-Guy Talamoni.

Les Journées Napoléoniennes célèbrent aussi les arts vivants et les traditions populaires. Expositions de lithographies, démonstrations artisanales, danses impériales et jeux d’antan viendront rythmer les soirées, en complément des moments solennels : messes, processions, dépôts de gerbes et cérémonies officielles du 15 août.

De nombreuses associations ajacciennes et européennes participeront à cet événement : reconstituteurs, musiciens, danseurs, ingénieurs militaires, artistes et artisans. Parmi eux, le 2e Régiment des Chasseurs à pied, le Service de Santé de la Grande Armée, ou encore les artistes tchèques et polonais invités pour cette édition 2025. Ils seront au total près de 150 participants à animer la cité impériale durant quatre jours.