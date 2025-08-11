​« Journées Napoléoniennes » : Ajaccio fête l’Empereur du 12 au 15 août

Durant quatre jours, Ajaccio, ville natale de Napoléon Bonaparte, replongera dans le faste et le quotidien de l’époque impériale à travers une série de reconstitutions historiques, de concerts, de conférences et de spectacles en plein air. Une immersion vivante et spectaculaire au cœur d’un patrimoine commun, orchestrée par des passionnés, des historiens et des artistes venus de toute l’Europe. « Cette manifestation est un moment fort de notre saison estivale. En tant que ville impériale, il est normal qu’Ajaccio fête son enfant le plus illustre. Les locaux aussi bien que les touristes sont demandeurs de ce genre d’évènement. Napoléon 1er est le 2e personnage le plus recherché sur Internet après Jésus Christ, il est mondialement connu et fascine encore aujourd’hui énormément de monde » se félicite Christelle Combette, la Présidente de l’OIT du Pays Ajaccien.
L’ouverture officielle est prévue mardi 12 août à 18h30 sur la place Campinchi, suivie d’un grand concert intitulé « L’histoire musicale de 1200 à 1815 », interprété par l’Orchestre Aria et la Musique Municipale. Point d’orgue du programme : les grands défilés militaires et les reconstitutions d’escarmouches historiques : « Ces reconstitutions que nous avons mis en place avec l’association de José Fogacci est un véritable succès. Cette année, nous avons souhaité poursuivre dans cette voie en mettant l’accent sur un volet encore plus immersif ». Le traditionnel défilé aux flambeaux traversera la vieille ville le mercredi soir, tandis que le jeudi, une escarmouche spectaculaire évoquera la veille de la bataille de Marengo, avec un clin d’œil au célèbre chien-soldat « Moustache ».
La Place Campinchi accueillera un bivouac historique, véritable camp militaire napoléonien reconstitué avec tentes, mobiliers et démonstrations de savoir-faire anciens. Ce dispositif mobilisera troupes corses, continentales et européennes, offrant au public une expérience immersive unique. L’espace Jean Schiavo, au sein de l’Office de Tourisme, deviendra quant à lui un centre de culture et de réflexion, avec des conférences accessibles à tous. Le public pourra y découvrir notamment « Napoléon Superstar » par l’historien David Chanteranne, ou encore une réflexion sur les relations entre Napoléon et Pascal Paoli, présentée par Jean-Guy Talamoni.
Art, musique et traditions populaires
Les Journées Napoléoniennes célèbrent aussi les arts vivants et les traditions populaires. Expositions de lithographies, démonstrations artisanales, danses impériales et jeux d’antan viendront rythmer les soirées, en complément des moments solennels : messes, processions, dépôts de gerbes et cérémonies officielles du 15 août.
De nombreuses associations ajacciennes et européennes participeront à cet événement : reconstituteurs, musiciens, danseurs, ingénieurs militaires, artistes et artisans. Parmi eux, le 2e Régiment des Chasseurs à pied, le Service de Santé de la Grande Armée, ou encore les artistes tchèques et polonais invités pour cette édition 2025. Ils seront au total près de 150 participants à animer la cité impériale durant quatre jours.
