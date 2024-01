​« Escale à Sète » : la Corse invitée d’honneur du plus grand festival maritime de Méditerranée

« C’est pour nous un grand moment qui se dessine cette année avec la présence de la Corse comme invitée d’honneur de notre évènement international » s’est félicité Wolfgang Idiri, le directeur général d’ « Escale à Sète », présent ce mardi à la Villa Pietri à Ajaccio afin de présenter l’évènement. « Notre fête est portée par les gens de la mer, animée par des passionnés. La ville de Sète est une ville qui se veut insulaire, très fière de se comparer à l’identité culturelle de la Corse. Nous sommes dans une ville peuplée de gens de la mer et tournée vers le golfe du Lion avec des clivages de quartier comme on peut trouver en Corse. Cela fait un an que j’ai découvert votre île. Avoir la Corse comme invitée d’honneur de la fête des traditions maritimes, c’est une fierté. Vous avez un patrimoine maritime extrêmement important. Nous sommes en relation avec la Prud’homie des pêcheurs d’Ajaccio notamment afin de tisser des liens entre nous. Le dynamisme de votre port de pêche montre que la pêche traditionnelle est toujours bien vivante chez vous. Nous sommes très fiers de vous accueillir en tant qu’invitée d’honneur pour cette quinzième année. Mais cette édition 2024 ne sera pas une fin en soi, cela sera le début de quelque chose entre nous et la Corse ».

Le Conseil exécutif de Corse a été bien entendu honoré de l’invitation et l’a bien évidemment acceptée en accord avec l’esprit du monde maritime et avec les valeurs portées par l’association dans sa charte de sauvegarde du patrimoine maritime comme l’a expliqué Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine de la CdC : « Cette participation marque pour nous le début d’un projet ambitieux axé sur la valorisation du patrimoine maritime de la Corse. C’est un patrimoine est parfois bien trop méconnu l’extérieur mais aussi des Corses eux-mêmes alors qu’il nous tend les bras. Cette participation à « Escale à Sète » va permettre d’impulser une véritable dynamique en ce sens. Il s’agira dans les prochains mois de mener une étude sur les évènements marquants de ce patrimoine (ports, phares, felouques, outils de pêche, etc) et d’envisager des opérations de valorisation avec la mise en place d’une « Festa di u Mare ». Cette participation est centrée sur un projet culturel de qualité, et le point de départ d’une collaboration appelée à se renouveler. Nous avons pour ambition de développer cette initiative en Corse en organisant des escales de grands voiliers dans nos ports emblématiques, en partenariat avec l’association « Escale à Sète ». C’est un évènement d’envergure internationale, qui rassemble plus de 400 000 visiteurs et donc une visibilité importante pour notre île ».

A cet effet, la collaboration entre l’association et la Corse a débuté avec la présence depuis le 15 janvier des charpentiers sétois Robert Contreras et Raymond Dublanc (co-président d’Escale à Sète) aux côtés de Simon Berner, charpentier de marine basé à Asprettu, pour une mission qui consistera à examiner les embarcations traditionnelles des pêcheurs ajacciens.

Durant le festival, un village corse sera animé avec divers acteurs culturels comme le groupe de musique Epp ò , présent en 2022 à Sète, le Musée de la Corse et le Musée d’archéologie de Sartène mais aussi la Prud’homie des Pêcheurs d’Aiacciu, Prupià et Carghje, comme l’explique Xavier d’Orazio, premier prud’homme d’Ajaccio : « Nous serons présents tout au long du festival pour échanger autour de la pêche artisanale insulaire et afin de sensibiliser le grand public et les différents acteurs de la filière à cette question cruciale. Nous apporterons également de quoi réaliser des recettes de la soupe de poissons et des anguilles grillées pour une dégustation festive ». Des felouques comme celle d’A Scopa, issue des chantiers Nobili et Fils rénové par Simon Werner sera présente au sein du village corse et pourra naviguer lors des parades. Une exposition photo s’appuyant sur les fonds iconographiques du Musée de la Corse sera proposée. Des conférences et des diffusions de films en lien avec la mer seront également diffusés au sein du village corse.

Depuis sa première édition en 2010, la fête biennale Escale à Sète accueille le monde maritime durant la semaine pascale, et célèbre les traditions au cœur du port de Sète.Ce rendez-vous international est devenu le premier événement dédié au patrimoine maritime sur toute la Méditerranée, rassemblant plus de 400 000 visiteurs autour de 120 bateaux traditionnels, près de 1 000 intervenants authentiques et la présence de plusieurs Marines Nationales. Pour ses valeurs de sauvegarde, de transmission, de solidarité, de protection de l’environnement et ses bonnes pratiques, « Escale à Sète » a notamment obtenu le patronage de la Commission Nationale Française de l’UNESCO, le haut patronage du Président de la République, le label Interministériel de la Mission du Centenaire de la grande guerre, ou encore le label année européenne du Patrimoine Culturel.