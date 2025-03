​« E Tre Torre » : Cargèse va vivre au rythme du trail ce dimanche

Nouvellement créée, l’association « A Carghjisana », qui regroupe plusieurs jeunes du village de Cargèse, a fait très fort pour l’organisation de son premier événement sportif. En seulement quelques semaines, les 500 dossards proposés pour cette nouvelle course, qui aura lieu ce dimanche 16 mars à partir de 10 heures, ont été littéralement pris d’assaut et ont tous trouvé preneurs pour ce trail prometteur, comme l’explique Antoine Ottaviani, le président de l’association : « Il y avait déjà eu un trail organisé dans notre village, il y a une vingtaine d’années, sous un autre format. Quand nous avons créé cette association avec Nina, Léo, Axel, Christophe, Sophie, Marthe, Clémence et Jean-Do, nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de remettre au goût du jour cet événement. Notre association souhaite mettre en avant le patrimoine, l’environnement et la culture de notre village. Sur les conseils du Conservatoire du Littoral, nous avons limité les inscriptions à 500 dossards, et ils sont vite partis. Nous avons nous-mêmes été très surpris par cet engouement. Il y a une très grande liste d’attente, on aurait pu faire beaucoup plus ! »



Quatre épreuves, deux trails, 500 participants

La saison du trail approche et les courses d’avant-saison permettent de peaufiner les préparations, d’autant que le parcours s’annonce somptueux, aussi bien sur la course de 14 km que sur celle de 24 km (800 D+). Concernant le trail court, après un départ du Théâtre de Verdure, au centre du village, les coureurs s’élanceront entre les tours de Puntiglione et Umigna, tandis que le trail long les contraindra à passer également au plus proche de la tour génoise d’Urchinu. « C’est un parcours très roulant sur la première partie, mais cela se corse après avec trois montées très raides, avant le retour sur Cargèse. Il faudra bien gérer son effort pour ne pas exploser en vol ! » prévient l’un des organisateurs.



Outre les deux trails, une marche solidaire de 2,5 km et une course réservée aux jeunes de 12 à 16 ans (il reste quelques places) sont également au programme de cette journée festive.



À cette occasion, le Théâtre de Verdure de Cargèse a été totalement réaménagé en village sportif, avec des animations, des stands de bouche, des buvettes et des food-trucks. Il sera l’épicentre de la manifestation : « Tout le canton a joué le jeu, les hôtels et les restaurants ont rouvert pour accueillir les coureurs et les accompagnants. Nous sommes également heureux de voir que des habitants du village se sont remis au sport et se sont inscrits sur les épreuves. Cela fait plaisir de voir tout le monde tirer dans le même sens. »



Plusieurs trailers insulaires de renom sont inscrits sur les différentes épreuves, comme Guillaume Peretti sur le 24 km ou Anthony Quilici sur le 14 km, et tenteront d’inscrire leur nom au palmarès de cette première édition très attendue.