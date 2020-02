« Un parking pour Ajaccio», les associations de commerçants manifestent pour faire entendre leurs voix

Depuis quelques jours des nombreuses affiches « Un parking pour Ajaccio » fleurissent sur bon nombre de vitrines de la ville impériale. Ces dernières ciblent une priorité : la création d’un parc de stationnement et ce mot d’ordre a circulé massivement sur les réseaux sociaux.



Cet appel à la mobilisation s’adresse à l’ensemble des élus et candidats. Les institutions, les riverains et les professions libérales y ont été également conviés.

C’est la première fois que les commerçants occupent la rue pour faire entendre un message et des attentes qu’ils portent déjà depuis de très nombreux mois.