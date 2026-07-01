« Aria Parcours Psy », la plateforme de santé mentale en ligne de Johanna Bonaccorso

De la pratique clinique à l’innovation numérique
Johanna Bonaccorso, psychologue clinicienne et psychotérapeute au centre hospitalier de Castelluccio à Ajaccio ainsi qu’en cabinet libéral, a constaté au quotidien le rôle essentiel de la psychoéducation. Cette approche qui combine psychologie et éducation a pour objectif de « permettre aux personnes de mieux comprendre et de mieux gérer ce qu’elles traversent », définie-t-elle.
Au fil des séances et des ateliers réalisés en milieu hospitalier, elle a réalisé que ces enseignements permettaient d’« améliorer le travail entre deux consultations, ou, quand les gens sont hospitalisés » explique Johanna Bonaccorso. Et pour cause : « Beaucoup de personnes comprennent ce qu’elles vivent, mais ne parviennent pas à le transformer en changement concret », précise la psychologue.
C’est de ce constat, qu’est née l’idée d’Aria Parcours Psy : « Je me suis dit qu’il serait intéressant de créer une plateforme où ces personnes, en autonomie, pourraient avoir accès à une psychoéducation de manière plus simpliste », confie-t-elle.
Au fil des séances et des ateliers réalisés en milieu hospitalier, elle a réalisé que ces enseignements permettaient d’« améliorer le travail entre deux consultations, ou, quand les gens sont hospitalisés » explique Johanna Bonaccorso. Et pour cause : « Beaucoup de personnes comprennent ce qu’elles vivent, mais ne parviennent pas à le transformer en changement concret », précise la psychologue.
C’est de ce constat, qu’est née l’idée d’Aria Parcours Psy : « Je me suis dit qu’il serait intéressant de créer une plateforme où ces personnes, en autonomie, pourraient avoir accès à une psychoéducation de manière plus simpliste », confie-t-elle.
Une méthode articulée autour du passage à l’action
L’objectif de la plateforme est de favoriser une réelle mise en pratique : « C’était vraiment ce passage à l’action que j’ai voulu créer, en combinant un temps de compréhension avec la psychoéducation, d’exercices, d’expérimentations ainsi que des moments d’observation et de réflexion », explique Johanna Bonaccorso.
Sur la plateforme, un large choix de thématique est proposé allant du stress et de l’anxiété, à la parentalité, en passant par les addictions. Chaque parcours est structuré en différents modules qui se font au rythme de chacun, sur plusieurs semaines. Les utilisateurs sont accompagnés chaque jour, avec des modules d’environ 15 minutes, faciles à intégrer dans leur quotidien.
Sur la plateforme, un large choix de thématique est proposé allant du stress et de l’anxiété, à la parentalité, en passant par les addictions. Chaque parcours est structuré en différents modules qui se font au rythme de chacun, sur plusieurs semaines. Les utilisateurs sont accompagnés chaque jour, avec des modules d’environ 15 minutes, faciles à intégrer dans leur quotidien.
Des modules en 3 étapes
La méthode se décline en trois étapes : la psychoéducation, pour acquérir des connaissances et informations. Puis, le temps d’observation, l’objectif étant d’éveiller certains fonctionnements et de prendre conscience de ses mécanismes internes : « C’est venir se poser des questions qu’on ne se serait pas posées si on ne les avait pas lues », explique la psychologue. Enfin, l’expérimentation où Johanna Bonaccorso guide l’utilisateur : « J’indique aux personnes de passer à l’action soit par du mouvement, soit par des activités à faire. J’invite la personne à expérimenter ce qu’elle a observé lors des étapes précédentes ».
Ainsi il ne s’agit pas simplement de lire des contenus sur la psychologie, mais de vivre une véritable expérience de changement. La méthode a été pensée pour favoriser une implication active et permettre aux apprentissages de s’intégrer durablement dans le quotidien.
Ainsi il ne s’agit pas simplement de lire des contenus sur la psychologie, mais de vivre une véritable expérience de changement. La méthode a été pensée pour favoriser une implication active et permettre aux apprentissages de s’intégrer durablement dans le quotidien.
Une démarche accessible à tous
« Aria Parcours Psy » s’adresse à toute personne souhaitant entreprendre une démarche personnelle. L’outil peut également être utilisé en complément d’un suivi psychologique : « Par exemple, entre deux consultations quand on rencontre des problématiques de stress et d’anxiété avec la reprise du quotidien, on est parfois désemparé. L’objectif est d’avoir un suivi en autonomie où l’on peut avancer de manière autonome entre chaque consultation » explique Johanna Bonaccorso.
Le succès est au rendez-vous et les retours des premières utilisatrices confirment l’efficacité de cette approche concrète.
Auriane témoigne de son expérience avec la plateforme : « J’ai enfin pu mettre du sens sur ce que je vivais. Ça fait du bien de découvrir des contenus comme ceux-ci. Les réflexions proposées et les expérimentations m’ont permis d’avancer pas à pas, de façon concrète. Une fois commencé, on a envie de découvrir tous les parcours. »
Un ressenti partagé par Annabelle, qui souligne l’aspect bienveillant de la méthode : « J’avais déjà lu beaucoup de choses sur ces sujets, mais c’est la première fois que je me suis réellement posée pour faire des liens avec ce que je vivais. Les exercices, donne envie d’essayer, sans se sentir juger, ni mise sous pression. »
À l’heure où la santé mentale est plus que jamais au cœur des préoccupations, « Aria Parcours Psy » permet de faciliter l’accès à des ressources psychologiques et psychoéducatives en ligne, simples et adaptées à chacun.
Le succès est au rendez-vous et les retours des premières utilisatrices confirment l’efficacité de cette approche concrète.
Auriane témoigne de son expérience avec la plateforme : « J’ai enfin pu mettre du sens sur ce que je vivais. Ça fait du bien de découvrir des contenus comme ceux-ci. Les réflexions proposées et les expérimentations m’ont permis d’avancer pas à pas, de façon concrète. Une fois commencé, on a envie de découvrir tous les parcours. »
Un ressenti partagé par Annabelle, qui souligne l’aspect bienveillant de la méthode : « J’avais déjà lu beaucoup de choses sur ces sujets, mais c’est la première fois que je me suis réellement posée pour faire des liens avec ce que je vivais. Les exercices, donne envie d’essayer, sans se sentir juger, ni mise sous pression. »
À l’heure où la santé mentale est plus que jamais au cœur des préoccupations, « Aria Parcours Psy » permet de faciliter l’accès à des ressources psychologiques et psychoéducatives en ligne, simples et adaptées à chacun.
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