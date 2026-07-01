« Aria Parcours Psy », la plateforme de santé mentale en ligne de Johanna Bonaccorso

« Aria Parcours Psy » s’adresse à toute personne souhaitant entreprendre une démarche personnelle. L’outil peut également être utilisé en complément d’un suivi psychologique : « Par exemple, entre deux consultations quand on rencontre des problématiques de stress et d’anxiété avec la reprise du quotidien, on est parfois désemparé. L’objectif est d’avoir un suivi en autonomie où l’on peut avancer de manière autonome entre chaque consultation » explique Johanna Bonaccorso.

Le succès est au rendez-vous et les retours des premières utilisatrices confirment l’efficacité de cette approche concrète.



Auriane témoigne de son expérience avec la plateforme : « J’ai enfin pu mettre du sens sur ce que je vivais. Ça fait du bien de découvrir des contenus comme ceux-ci. Les réflexions proposées et les expérimentations m’ont permis d’avancer pas à pas, de façon concrète. Une fois commencé, on a envie de découvrir tous les parcours. »

Un ressenti partagé par Annabelle, qui souligne l’aspect bienveillant de la méthode : « J’avais déjà lu beaucoup de choses sur ces sujets, mais c’est la première fois que je me suis réellement posée pour faire des liens avec ce que je vivais. Les exercices, donne envie d’essayer, sans se sentir juger, ni mise sous pression. »



À l’heure où la santé mentale est plus que jamais au cœur des préoccupations, « Aria Parcours Psy » permet de faciliter l’accès à des ressources psychologiques et psychoéducatives en ligne, simples et adaptées à chacun.