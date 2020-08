trail&sail avec Chris Pratt et Seb Henri : la partie Nord du GR20 bouclée

Après 19h30 de course au large à bord d'un voilier entre Marseille et Calvi, les deux champions Chris Pratt (skipper) et Seb Henri (spécialiste d'ultra trail) se sont attaqués à la face Nord du GR20 avec une première boucle entre Calenzana le refuge d'Ascu.Une mise en jambes plutôt "corsée" pour nos deux athlètes qui n'auront pas mis moins de 10 heures pour mériter un peu de ravitaillement et une bonne sieste réparatrice.Vers 16h30 Chris et Seb repartaient vers le col de Vergio où ils arrivaient dans la nuit de samedi à dimanche vers 2 heures du matin pour se ravitailler et reprendre un peu de force avant de repartir à 3h30, direction le col de Vizzavona pour boucler la partie Nord du GR20.Pour l'heure, nos deux champions sont dans les temps pour boucler leur pariD’effectuer le parcours en moins de 80 heures.