lâchetonmasque, l’appel à la solidarité lancé par un entrepreneur ajaccien

On connaissait David Smadja en tant que chef d’entreprise ajaccien mais aussi pour sa page Facebook d’entraide « Aiuta 2a Recycle et Dons ». Pour ce dernier, la solidarité est une deuxième nature et particulièrement en temps de crise. Il n’est pas épargné par ce confinement forcé qui lui a fait fermer son entreprise de glace carbonique CO2A. Avec une jeune entreprise montée en fonds propres, le père de famille est inquiet comme tous les commerçants et entrepreneurs de l’issue de cette crise sanitaire qui risque de se transformer en crise économique. Pourtant, l’heure n’est pas encore aux comptes pour David qui entend éveiller les consciences auprès des particuliers mais aussi des nombreux professionnels avec le hashtag #lâchetonmasque sur les réseaux sociaux.



« Chacun peut faire un geste, si petit soit-il. Je travaille au quotidien comme bon nombre de professionnels avec des masques. Aujourd’hui, mon entreprise est fermée et nos soignants, pompiers etc en ont besoin. C’est donc un geste sensé, naturel et citoyen que de libérer les stocks. Ainsi, j’ai donné 200 masques à l’hôpital d’Ajaccio et en ferai parvenir prochainement à celui de Bastia, j’en ai donné également à nos pompiers et à Clinique sud. J’appelle donc tous les professionnels qui ont cessé leurs activités et qui sont en possession de masques à donner leur stock afin de sauver un maximum de vie et d’aider les personnes qui travaillent au quotidien pour la santé des autres. J’appelle également tous les particuliers, qui par réflexe, auraient été acheter un grand nombre de masques. L’heure est au confinement, vous n’aurez pas besoin d’une telle quantité. Donnez les aux personnes qui en ont le plus besoin, qui côtoient la maladie tous les jours, qui ont des familles aussi et qui ne peuvent, elles, rester en confinement. Si chacun fait un peu, c’est l’humain qui gagne ».



A l’image de David Smadja, certaines esthéticiennes d’Ajaccio ont commencé à donner leur petit stock de masques à des infirmières libérales. Un élan de solidarité que ces professionnels souhaitent voir s’étendre afin d’arriver au bout de cette crise sans précédent.