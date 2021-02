« Zéro déchet ? Je m’y mets », le pari de Lucile Gélébart-Caitucoli

Cela peut être des choses très simples comme faire une liste des courses, pour consommer selon ses vrais besoins et donc d’une manière plus écoresponsable. Toujours dans le domaine de l’alimentation, on peut élaborer des recettes « zéro déchet » avec les restes. À Rodez, dans l’Aveyron, un restaurant gastronomique a mis en oeuvre cette philosophie. Avec les restes de pain par exemple, ils réalisent des farces, des chapelures ou des apéritifs.

À la maison, on peut avoir un composteur où l’on jette ce qui est organique pour avoir de l’engrais ensuite. Autre exemple, au lieu d’acheter des couches jetables, maintenant on peut acheter des couches lavables. Cela a un coût, c’est vrai, mais il est vite rentabilisé.

Enfin, quand vous rangez vos courses, il faut toujours observer la règle « FIFO » : First in, first out. Ce qui veut simplement dire que ce qui est entré dans votre frigidaire en premier doit sortir en premier. C’est une astuce simple pour éviter le gaspillage.