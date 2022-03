"Yvette Leonardi", une nouvelle cloche pour l'église Saint-Antoine de Figarella

Figarella a baptisé ce dimanche après-midi, sous un ciel redevenu éclatant après la morosité de la matinée, la cloche fondue en Normandie* qui prendra sa place dès ce lundi dans le clocher de l'église Saint-Antoine.La cérémonie s'est déroulée en présence de Monseigneur François Bustillo, évêque de l'Église de Corse et de tous les paroissiens du village de Figarella à Santa Maria di Lota.L’évêque et le Père Lukasz Baran, curé de la paroisse, ont béni « Yvette Leonardi » avant qu’elle ne prenne sa place dans le clocher dès ce lundi. Les membres de l'association l'Assunta, à l'origine de la souscription qui a permis la réalisation de la cloche, les élus de la commune et toute la population sont venus assister à cet événement qui ne s'était plus produit à Santa Maria di Lota depuis plus de 60 ans.Un beau moment de fête, rythmé par des agapes, qui n'aurait pas déplu à celle dont la cloche perpétuera longtemps le souvenir : Yvette Leonardi qui a toujours œuvré dans la discrétion et qui s'en est allée il y a quelque temps tout aussi discrètement.*Cornille Havard est spécialisée dans la fabrication de cloches et de bronzes d’Art. Elle est l’héritière d’une longue tradition de fondeurs de cloches installés àen Normandie depuis le Moyen Âge.