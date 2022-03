Yvan Colonna : les mouvements nationalistes se réunissent à Corte

Après les rassemblements symboliques d’hier, Corsica Libera confirme sa présence à la réunion unitaire de la jeunesse corse à Corti ce jour, et appelle d’ores et déjà à marcher contre la Préfecture ce samedi 5 mars à Aiacciu sous le mot d’ordre : « Statu francese assassinu »."Face aux circonstances du drame de la prison d’Arles, la Corse est ébranlée et meurtrie, au plus profond de son âme.Elle a réagi hier soir, puis ce matin, et manifesté son soutien à une famille qui souffre, condamnée elle aussi à perpétuité par la vengeance d’Etat.Le destin d’Yvan Colonna, patriote corse, se confond avec le notre, celui d’un peuple tout entier.L’argument assassin de la «sécurité » avancé au cours de ces longues années, pour justifier le maintien d’un statut de DPS, a finalement conduit à l’irrémédiable.Et que dire de la personnalité de l’agresseur dont on ne sait, à ce stade, s’il a obéi à une pulsion de mort... ou à un ordre de mission?En ce moment funeste, nous nous tenons aux côtés d’Yvan et des siens. Nous voulons également, comme des milliers d’autres, que la lumière soit faite sur cette tragédie. Chacun de ses aspects, aussi dur qu’il puisse être, doit être connu de l’opinion corse et bien au-delà.Que nul ne se méprenne: du côté de l’Etat, dont la responsabilité est accablante, la situation politique est extrêmement grave.Pour leur part, le PNC et ses militants restent mobilisés et rassemblés pour soutenir la famille Colonna ainsi que l’exigence de justice et de vérité.En concertation avec l’ensemble du mouvement national, nous participerons au rassemblement organisé aujourd’hui à l’Università di Corti.