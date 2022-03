Yvan Colonna, des bergeries de Carghjese aux prisons françaises

Incarcéré à Fresnes (Val-de-Marne), Toulon puis Arles, entre autres, il a multiplié les demandes de rapprochement en Corse, toutes refusées pour ce « détenu particulièrement signalé ». Même l'humoriste Guy Bedos critiquera « l'acharnement pénitentiaire » contre le nationaliste.



En 2018, sa femme, qu'il a épousée en prison et avec qui il a eu un fils aujourd'hui âgé d'une dizaine d'années, interpellait Emmanuel Macron lors d'une visite à Ajaccio : « Mon fils de six ans n'a pas vu son père depuis un an et demi. S'il vous plait, faites quelque chose ».



« Que votre enfant puisse voir son père, que les personnes qui sont détenues dans notre pays puissent voir leur famille, ça fait partie des choses que nous allons assurer », lui avait alors répondu le président.



Fin janvier, trois députés corses, avaient déclaré devant la prison d'Arles qu'il subissait « un traitement dégradant du point de vue du droit », plaidant pour un rapprochement familial. En vain. Ils l'avaient alors trouvé « physiquement très en forme » et mentalement « lucide » et « déterminé ».