Yvan Colonna dans un état grave après avoir été agressé en prison

Yvan Colonna, serait hospitalisé dans un état grave à l'hôpital d'Arles après avoir été blessé lors d'une bagarre avec un codétenu ce mercredi 2 mars.



"Cela se serait passé dans la cour de promenade pendant une activité sportive mais pour l'instant nous n'en savons pas plus", indique son avocate Maître Stella Canava.



Selon l'AFP qui met en avant une source policière, son pronostic vital serait engagé. "Il se trouve actuellement en réanimation à l'hôpital d'Arles et est bien vivant", confirme son avocate.

Plus d'infos à venir