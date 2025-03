Yuta Niimoto, le tiktokeur japonnais qui met en avant la Corse

Quand il arrive en Corse, en avril 2013 c’est le coup de foudre. Il se rend immédiatement à la mer puis décide de faire un tour dans le centre-ville.

« Je le cherchais mais en fait, j’y étais. Kobe est une ville immense donc c’est vrai que c’était assez étonnant de faire le tour d’Ajaccio aussi vite », se remémore-t-il.

L’homme fait des rencontres au travail, principalement des coréens puis des corses. « Ici, trouver des amis c’est plus simple, on parle plus facilement, l’entraide est plus importante. Chez moi, il y’a plus de distance », explique-t-il.

Et pour rencontrer du monde, quoi de plus fédérateur que le sport ? Féru de baseball, le sport national au Japon, il décide de monter son propre club à Ajaccio. C’est comme ça que né en 2017 « l’Imperatori d'Aiacciu Baseball club », le premier de la région. Désormais le club compte une vingtaine de licenciés adultes et enfants confondus. Yuta Niimoto a même trouvé l’amour sur l’Ile-de-Beauté. A présent c’est avec sa femme Lorine et ses trois enfants qu’ils se rendent au Japon.