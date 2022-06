Yoan Bocognano : "chi si pò nasce aiaccinu e esse bastiacciu di core"

C'est un moment difficile pour moi de tourner une page après 4 belles années à vos côtés.

Je voulais aujourd'hui vous remercier pour cette aventure partagée. Que ce soit les dirigeants, les staffs ou tous les coéquipiers que j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai appris grâce à vous, alors merci.

Mais ma plus grande reconnaissance est envers vous les supporters. Dès les premiers jours vous m'avez accueilli les bras ouverts moi l'Ajaccien.

J'ai reçu, lu et entendu beaucoup de belles choses à mon égard, merci encore c'est très précieux.

Mais le club est une institution et personne ne passe au-dessus et certainement pas moi c'est pourquoi, même si j'ai pu entendre parfois des choses fausses qui ont été difficiles pour ma famille et moi, je souhaite sincèrement le meilleur au Sporting.

J'ai un tempérament de guerrier, sur le terrain je ne lâche rien. Je ne suis pas parfait, parfois maladroit et j'accepte qu'on me critique mais je suis et serai toujours sincère.

Après avoir émis le souhait de prolonger et terminer ma carrière sous les couleurs du Sporting, le club a pris la décision de ne pas me proposer de prolongation de contrat.

Je respecte leur choix mais regrette de ne pas avoir eu l'occasion de pouvoir vous dire au revoir une dernière fois dans mon jardin de Furiani, même si je suis sûr que j'en aurai la possibilité à l'avenir.

Le foot est parfois cruel mais il apporte tellement plus...

Je n'ai pas triché, j'ai aimé porter ce maillot et tout donner pour ce club et pour vous qui avez marqué ma vie de footballeur mais ma vie d'homme également. Merci de m'avoir permis de vivre des moments inoubliables avec le Sporting.

Je vous communiquerai bientôt mon choix concernant la suite.

Je prends le temps de faire le bon choix parmi les clubs qui se sont déjà manifestés.

Merci encore à tous pour vos soutiens, vos critiques qui font grandir et vos encouragements.

Je n'oublie rien et espère qu'on se retrouvera bientôt.

"Chi si pò nasce aiaccinu e esse bastiacciu di core"