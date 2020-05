Yannick Castelli : « Nous ne rouvrirons pas les écoles de Folelli et de Penta-di-Casinca »

Voici le communiqué de Yannick Castelli :



« Depuis l'annonce du gouvernement concernant le déconfinement prévu pour le 11 mai et la réouverture des écoles, j'ai pu échanger avec les différents acteurs du monde éducatif : Mme la Rectrice d'Académie, les Directrices et Directeurs de nos écoles communales, les représentants des parents d'élèves, les associations en charge du périscolaire et de la cantine, ainsi que les entreprises de transport.



Dans cette situation, nos enfants, comme les autres, peuvent se retrouver en échec scolaire, ou évoluer dans des contextes non-favorables.



Moi-même et les élus de la commune avons conscience que l'école est un pilier fondamental de notre société et que tout doit être mis en œuvre pour permettre sa réouverture.



Seulement, l'école ne doit pas constituer un risque sanitaire supplémentaire pour notre population face à la situation que nous vivons actuellement et anéantir les effort fournis jusqu'ici.



Aujourd'hui, alors qu'une réouverture ne porterait que sur quelques semaines d'école, nous considérons que nous ne possédons pas la garantie que toutes les conditions soient réunies pour une rentrée parfaitement sécurisée du point de vue sanitaire.



J'ai donc pris la décision, avec l'ensemble des élus de la commune, à l'unanimité, de ne pas rouvrir les 3 écoles de la commune : maternelle et élémentaire de Folelli, primaire de Penta.



Néanmoins, nous allons poursuivre les efforts afin de trouver les solutions qui garantiront et permettront la réouverture de nos écoles en septembre prochain, comme le préconise les avis du Conseil Scientifique, en espérant que la situation sanitaire puisse s'améliorer.



A salvezza di i nostri zitelli chì sò l ‘avvene di a nostra cumuna deve esse a nostra primura.

I zitelli devenu esse prutetti, e scole steranu chjose ind’è a nostra cumuna.



En attendant, poursuivez le confinement jusqu'au 11 mai, sans relâche, pour vous protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous et des vôtres. »