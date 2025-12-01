Xavier Lacombe interpelle le gouvernement sur le retard de déploiement du PTIC

Manon Perelli le Mercredi 5 Novembre 2025 à 18:57

Pour sa dernière intervention à l’Assemblée nationale, lors de la séance de questions au gouvernment de ce mercredi après-midi, Xavier Lacombe a interpellé le gouvernement sur le retard pris dans le déploiement du plan de transformation et d’investissements pour la Corse. Quatre ans après son lancement, la moitié des fonds destinés à la Corse n’ont toujours pas été engagés.