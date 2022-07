WRC - Rallye d'Estonie : Loubet contraint à l'abandon

Le Porto-Vecchiais était huitième du classement général ce dimanche matin, sans véritable espoir sauf faits de course de pouvoir aller de l'avant, alors que les six dernières épreuves spéciales restaient à disputer. Le pilote de la Ford Puma pouvait espérer se montrer à son avantage dans la Power Stage pour retrouver des couleurs.



Cela ne devait même pas se produire car dès la première spéciale du jour Raadi (6,56 kilomètres) Pilouis Loubet heurtait un caillou ce qui engendrait de gros dégâts sur l'avant gauche de la Puma. Dans la foulée il était contraint à l'abandon.





Ce dénouement prématuré intervient au sein de ce rallye d'Estonie où le pilote du Team M Sport n'a jamais retrouvé la confiance à la suite de la journée

de vendredi.

Il convient, maintenant, de rebondir le plus vite

possible et ce dès le rallye de Finlande qui se déroulera du 4 au 7

août.