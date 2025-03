Votre vote peut sauver une œuvre d'art en Corse

Trois œuvres sont en compétition en Corse : la vierge du rosaire de Renno, la statue de Saint-Antoine-Abbé à Marignana et La Vierge à l'enfant de Biguglia.

Vous avez à compter d'aujourd'hui 20 jours - jusqu'au dimanche 23 mars - pour voter pour votre œuvre préférée.

Dans chaque région, l’œuvre qui aura reçu le plus de votes bénéficiera pour sa restauration d’un soutien de 8 000 € de la part d’Allianz France.



la vierge du rosaire de Renno

Le tableau, conservé dans l’église paroissiale Sainte-Célestine de Renno, a été inscrit monument historique le 11 mars 1988. Cette huile sur toile du XIXe siècle de grandes dimensions est depuis des années dans un état de dégradation connu. La municipalité a engagé la démarche visant à sa restauration. La toile, composée de deux lés cousus horizontalement, est légèrement lâche, poussiéreuse et présente des lacunes et déchirures, certaines ayant déjà été consolidées. Elle a été rentoilée par le passé, mais la couture cède par endroits. La couche picturale, d'épaisseur variable, est marquée par un réseau de craquelures d'âge dense, certaines zones étant déformées ou soulevées. Le vernis est fortement oxydé, ce qui altère la lisibilité des détails de l’œuvre et lui confère un aspect flou.





Saint Antoine de Marignana

La statue de Saint-Antoine-Abbé, en bois polychrome, se trouve dans l'église Saint-Jacques. Elle représente saint Antoine, aussi appelé Antoine le Grand, un ermite égyptien du IIIe siècle, connu pour sa résistance aux tentations, notamment celle d'un cochon. La provenance de la statue reste incertaine, entre un atelier génois ou un sculpteur local. Saint Antoine, vénéré le 17 janvier, est un guérisseur et le saint patron des charcutiers, bergers et porchers. Il est figuré comme un vieil ermite avec un bâton en forme de Tau et un cochon à ses côtés, symbole de sa victoire sur la tentation. Un détail notable est la flamme dans un vase, représentant le "feu des ardents", lié à la maladie de l'ergot de seigle.

À Marignana, son culte est très fort, avec une confrérie dédiée à son nom.



Vierge à l’enfant de Biguglia

Cette statue est en bois sculpté, peint polychrome et doré. Son style est caractéristique des sculptures gothiques du XIVe ou du début du XVe, notamment en raison de la posture « hanchée » de la Vierge (en appui sur sa jambe gauche) et des plis de son manteau. Cette œuvre a été entièrement repeinte. Un écaillage important et évolutif de la couche picturale entraîne la disparition progressive de la polychromie d’origine. L’Enfant Jésus, revêtu d’une tunique, tient dans sa main gauche un oiseau, sans doute un chardonneret. Ce passereau est très souvent représenté dans la sculpture et la peinture, entre le XIIIe et le XVIe siècle en raison de la couleur rouge de sa tête, qui symbolise le

sacrifice et la Passion du Christ. L’oiseau est aujourd’hui entièrement repeint et doré. Une restauration nécessaire et urgente permettra de sauvegarder cette statue, l’une des plus anciennes de Corse.