« Votre plus beau marché 2025 » sur TF1 : le marché d'Ajaccio va représenter la Corse

C’est officiel : le marché d’Ajaccio fait partie des 24 marchés retenus pour la 8ᵉ édition du concours national « Votre Plus Beau Marché », organisé par TF1. L’annonce a été faite ce lundi 28 avril lors du journal de 13h par Marie-Sophie Lacarrau et Valentin Dépret. C’est la troisième fois que le marché ajaccien représente la Corse dans cette compétition mettant en valeur les produits régionaux et les circuits courts.



Organisé en plusieurs étapes, le concours permet au grand public de voter pour son marché préféré sur la plateforme dédiée www.votreplusbeaumarche.fr. Les votes sont ouverts jusqu’au 29 mai à 20 heures. À l’issue de cette première phase, les dix marchés ayant obtenu le plus de voix sur les 24 en lice seront annoncés, avant une seconde période de votes du 2 au 13 juin pour départager les finalistes. Un Super Jury, composé de personnalités de TF1 et de téléspectateurs, désignera ensuite le marché vainqueur, dont le nom sera révélé lors d’une émission spéciale diffusée la semaine du 24 juin.



Dans un communiqué, la Ville d’Ajaccio a salué cette sélection qui « offre une belle visibilité aux territoires et met en lumière l’excellence des produits locaux ». Plus qu'un lieu d’achat, le marché d’Ajaccio est un carrefour de saveurs et de rencontres, où se côtoient fruits et légumes de saison, fromages, charcuteries artisanales et spécialités corses. La Halle gourmande, espace couvert de 400 m², regroupe également une large offre autour de la gastronomie régionale, du poisson frais aux pâtisseries en passant par les vins, les glaces ou encore les sushis.



À travers ce concours, la municipalité appelle les Ajacciens et tous les amoureux de la Corse à se mobiliser pour soutenir leur marché. « Chaque vote compte pour permettre au marché d’Ajaccio d’atteindre les étapes suivantes et peut-être de décrocher le titre tant convoité », souligne la mairie dans son communiqué.



Les reportages dédiés à chaque marché sélectionné seront diffusés tout au long de la compétition dans le journal de 13h de TF1.