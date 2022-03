Votez pour l’œuvre d’art du patrimoine corse que vous voulez voir restaurer

« Cette action s’inscrit dans le cadre d’une campagne de préservation du patrimoine local initiée par la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français en 2013 » explique Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat. « Par cette initiative, 149 œuvres ont déjà été restaurées et l’une des trois œuvres présentées cette année au niveau régional pourra bénéficier d’un soutien de 8000 euros pour sa restauration ». Ces 8000 € sont offerts par Allianz France.Trois projets sont présentés en Corse.Réalisée par F.-M. Laboureur à Rome avant 1806 avec le soutien de François Cacault, ministre de France à Rome, cette œuvre présente Napoléon en habit de consul romain, habillé en toge, l’égide de Pallas dont la tête de méduse a été remplacée par le soleil sur la poitrine. F. Cacault influencera l’artiste notamment dans le choix des attributs : traité du concordat dans la main gauche, et cassette ronde avec les divers traités à ses pieds. Dans la main droite, le consul tient un timon de gouvernail qui repose sur un globe. Entre sa réalisation et sa mise en place sur la fontaine, cette statue sera acquise par le Cardinal Fesch qui la conserve à Paris. À la mort du Cardinal (13 mai 1839), elle sera déposée chez Madame de la Villette qui respecte le testament et la remet à la ville d’Ajaccio. La statue est inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850 : elle est placée au milieu de la place Foch face à la mairie sur un socle de 90 cm de haut, à la place de l’arbre de la liberté qui sera déplacé. Aujourd’hui, l’œuvre présente quelques altérations.La donation du rosaire est une toile monumentale (242 x 185 cm) datée entre 1590 et 1610, conservée en l’église cathédrale Sainte-Marie, dans une chapelle qui lui est dédiée. Elle est attribuée à un peintre local anonyme dont on retrouve des œuvres à la cathédrale d’Ajaccio et à l’église de San‘Antonino. La représentation de la donation du rosaire occupe la partie centrale de la toile. La vierge à l’enfant y est représentée sur des nuées au centre du tableau, vêtue d’une tunique rouge et couverte d’un manteau bleu. Marie et l’Enfant Jésus sont encadrés respectivement par sainte Catherine de Sienne et saint Dominique vers lesquels ils s’inclinent tout en leur confiant un chapelet. Deux anges vêtus de tuniques rouges couronnent Marie. L’intérêt principal repose dans le motif situé sous les nuées. On y découvre des donateurs en prières, séparés en deux groupes de part et d’autre de ce qui semble être une représentation de Bastia. Adultes et enfants sont vêtus selon le modèle espagnol : de grandes robes noires en velours de Gênes, parfois égayées pour les femmes de jupes colorées et ornées au col d’une fraise en lingerie. Une figure se détache, couverte d’un long manteau rouge bordé d’un galon d’or. Il s’agit de monseigneur Geronimo Del Pozzo, reconnaissable à sa chevelure rousse et à sa mitre posée au premier plan et sous l’épiscopat duquel la Cathédrale fut édifiée. L’œuvre, classée en 1970, est cimentée au mur de la chapelle, ce qui ne permet pas de lui assurer des conditions de conservation optimales. La toile doit être remise en tension. La couche picturale est sombre mais a priori en bon état de conservation. Le cadre d’origine est conservé, démonté, à la maison des œuvres à l’église Saint-Jean-Baptiste.Au début du XVIIIe siècle, une restauration totale du clocher de l’église s’imposait. Une requête était alors présentée au Magnifico Consiglio de la ville de Bastia. Le conseil alloue alors la somme de 400 lires pour restaurer le clocher qui a été frappé par la foudre en 1689. Le conseil prévoit également une hampe de fer avec une girouette en forme d’ange. Cette dernière est effectivement installée en 1705. Cette girouette trôna fièrement sur son clocher jusque dans les années 1970. A nouveau frappé par la foudre, l’angelot est alors déposé et une croix sans intérêt le remplace alors. L’objectif est donc de restaurer à l’identique la girouette de 1705.Tout le monde peut voter, il vous suffit simplement de cliquer ici et de sélectionner l’œuvre régionale que vous souhaiteriez voir restaurée.Pour l’heure c’est la Statue de Napoléon qui est la plus plébiscitée par les votes, suivie par la Donation du Rosaire (2) et de la Girouette (3).