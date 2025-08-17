Volpajola : grand excès de vitesse sur la route territoriale 20
La rédaction le Dimanche 17 Août 2025 à 20:05
Le 15 août, les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo (BMo) ont intercepté un automobiliste circulant à 142 km/h sur la T20, dans la commune de Volpajola, où la vitesse est limitée à 80 km/h.
Après déduction, la vitesse retenue a été fixée à 134 km/h, soit un dépassement de plus de 50 km/h.
Un tel comportement, jugé particulièrement dangereux sur cet axe très fréquenté, entraîne des sanctions lourdes prévues par le code de la route.