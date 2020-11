Volotea ouvre une nouvelle ligne Figari - Bordeaux pour les fêtes de fin d’année

"En ce contexte particulier, Volotea poursuit son développement." - on lit sur la note qui annonce la nouvelle liaison entre Bordeaux et Figari.Après avoir annoncé le mois d'octobre le lancement de plusieurs nouvelles lignes sur son réseau, Volotea annonce aujourd’hui l’ajout d’une nouvelle ligne domestique sur son réseau français pour la saison hivernale entre l’aéroport de Figari et sa base bordelaise.Cette nouvelle ligne reliera les deux aéroports à partir du 18 décembre pour la saison hivernale et reprendra au printemps à partir du mois d’avril.Depuis la Corse, Volotea opérera pour les vacances de Noël au départ de 3 aéroports et desservira au total 13 lignes. À Ajaccio, Volotea opérera 6 destinations domestiques vers Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes Strasbourg et Toulouse, tout comme à Bastia. Depuis Figari, la compagnie desservira Bordeaux. Au départ de l’ile de beauté, la compagnie proposera en cette saison hivernale, 43 300 sièges.Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur www.volotea.com « Nous sommes très heureux de mettre en vente aujourd’hui notre nouvelle offre au départ de notre base de Bordeaux. Notre but est de permettre à nos clients bordelais et corses de planifier leurs vacances, et de retrouver leurs familles et amis à l’occasion des fêtes de fin d’année. Nous œuvrons à adapter notre offre pour proposer à nos clients les meilleures options de vols en augmentant nos fréquences, et en créant de nouvelles liaisons lorsque cela est nécessaire, tout en maintenant les meilleurs standards de Santé et de Sécurité »expliqueCéline Lacroix, Directrice du Développement International de Volotea