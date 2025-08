Vol insolite à Casaperta : le panneau “Interdit aux sangliers (sauf en laisse)” a disparu !

Un vol, une blague, un coup des sangliers eux-mêmes ? Les hypothèses vont bon train depuis la publication d’une alerte disparition sur les réseaux sociaux par les habitants du hameau, partagé sous le hashtag devenu viral #sangliersenville.

“Si quelqu’un a vu un sanglier en liberté avec une clé à molette ou un collectionneur amateur de signalisation loufoque, merci de nous le signaler !”, écrit avec humour la publication Facebook qui a déclenché une vague de commentaires et de rires.





Enquête ouverte… ou presque

Le panneau, installé en 2019 à l’entrée de Casaperta sur la route Aleria-Corte, était devenu un repère local et un petit bijou de folklore corse. Son message absurde – interdire les sangliers sauf s’ils sont en laisse – était à la fois un clin d’œil à l’humour insulaire et une manière originale de sensibiliser à la sécurité routière… et à la faune envahissante.

Certains y voyaient une blague entre chasseurs et promeneurs, d’autres un appel au civisme animalier de la part des suidés. Ce qui est sûr, c’est que le panneau manquera à tout le monde… sauf peut-être aux sangliers “malin-tentionnés”.





Un appel à témoins pas comme les autres

Si vous avez vu quelque chose, entendu un grognement suspect ou aperçu un 4x4 décoré d’un panneau volé, n’hésitez pas à contacter les habitants de Casaperta. Toute information utile peut être transmise en message privé, même sous anonymat (mais pas sous groin, s’il vous plaît).

Et pour les petits rigolos qui l’auraient embarqué pour décorer leur salon : rendez-le discrètement, on oubliera tout. Les sangliers ont une bonne mémoire… et des défenses solides.



"Partagez massivement cette info pour que notre panneau retrouve le droit chemin. En laisse ou non !" supplient aujourd'hui les habitants de Casperta.