Voile - Swan Bonifacio Challenge - Anya Race (Giulio Gatti) premier vainqueur à Bonifacio

près la régate d'entraînement mercredi, la Swan Bonifacio Challenge vivait une journée de jeudi dominée par le vent de Nord-Est de 30 noeuds qui contraignait les organisateurs à patienter pour pouvoir lancer une unique manche en fin d'après-midi remportée par Anya Race (Giulio Gatti) devant Black Swan (Lorenzo Bortolotti) et Play Bigger (Al Ramadan)

Les conditions de navigation de la journée de vendredi étaient nettement plus favorables surtout en début d'après-midi avec un vent d'Ouest aux alentours de 11 noeuds forcissant en cours d'après-midi. Play Bigger skippé par Al Ramadan remportait cette première régate et devançait Black Swan et Marcello (Philippe Ligot). Play Bigger, dans la foulée, était victorieux de la suivante devant Anya Race et de nouveau Black Swan. La quatrième manche et la cinquième manche étaient remportées par Marcello et Black Swan. A l'issue de cette deuxième journée de compétition, Play Bigger, skippé par Al Ramadan, était en tête du classement intermédiaire avec 8 points avec le même nombre de points que Black Swan (Lorenzo Bortolotti) . Anya Race (Giulio Gatti) avec 9 unités occupait la troisième place. On retrouvait ensuite, Marcello (Philippe Ligot) 10 pts, Geronimo (Orlando Taddeo) 20 pts, et Squadra Corsa (Michel Mallaroni) 21 pts.

Au regard des écarts, les manches de ce samedi s'avéraient capitales pour la victoire finale. Une ultime journée où trois manches ont été disputées par un vent d'Ouest d'une dizaine de nœuds. Anya Race (Giulio Gatti) s'imposait devant Black Swan et Play Bigger. L'avant-dernière revenait à Play Bigger. Anya Race finissait deuxième suivi par Black Swan. La huitième et dernière régate consacrait, à nouveau, Anya Race qui devançait Black Swan et Play Bigger. Une victoire synonyme de succès dans cette étape d'ouverture de la Swan Bonifacio Challenge avec 13 points. Player Bigger et Black Swan avec 15 points complétaient dans cette ordre le podium final. On retrouvait ensuite. Marcello (4e 22 points) Geronimo (5e 35 points) et Squadra Corsa (6e 39 points).

Le rideau est tombé sur cette première semaine de la Swan Bonifacio Challenge place à la seconde avec l'entrée en lice des Swan 36, 42 et 50 dans les eaux bonifaciennes.