Voile - Championnat d'Europe IRC et Tour de Corse LV Overseasà Bonifacio

GAP le Mercredi 8 Octobre 2025 à 21:09

Le 30e Tour de Corse LV Overseas part ce jeudi



Après la journée d'ouverture, mardi,  le championnat d'Europe IRC a vécu sa deuxième journée ce mercredi à Bonifacio avec des conditions de vent identiques à celles de la veille à savoir un manque de vent en matinée avant que ce dernier ne se mette à souffler l'après-midi de secteur Ouest de 10 noeuds. Comme la veille trois parcours, de la même manière de coefficient 1, ont pu être établis, deux construits et un côtier


A la veille du départ du 30e Tour de Corse après six courses validées, dans le groupe A qui rassemble les IRC 0, 1 et 2, les leaders sont Final Final, (IRC 0) Confluence (IRC 1) et  Ivanaandalex (IRC 2). Du côté du groupe B, Volkswagen Tourisme (IRC 3) et Télémaque II (IRC 4) sont en tête. Demain  à midi aura lieu le départ du 30e Tour de Corse LV Overseas et ses 250 milles qui regroupe les voiliers  du Championnat d'Europe et ceux qui ne sont engagés que sur le Tour de Corse.


Ce mercredi soir le sens de la course a été voté. Le Tour de Corse partira par la côte Orientale en présence d'un vent plutôt faible

Les classements du Championnat d'Europe avant le Tour de Corse à l'issue des six régates

Groupe A
IRC 0: 1. Final Final (Russel Whitworth)  2. Team Guenifey (Julien Llroca)
IRC 1: 1. Confluence (Jean-Pierre Joly) , 2. Ran (Niklas Zennstrom) , 3. Lisa R (Giovanni di Vicenzo)
IRC 2: 1. Iavanandalex (Chavdar Aleksandrov) , 2. Alfaore (Louis Delille), 3. Andiamo (Yves Grosjean)


Groupe B
IRC 3: 1. Volkswagen Touring-Delos (Erik Lacoste), 2. Flyindolphin (Willem Elmeet), 3. High Five (Dirk Rompuy)
IRC 4: 1. Telemaque II (Victor Bordes), 2. Ilogan, 3. Happy Few Too (Guy Delecroix)






