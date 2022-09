Voile : Carlô remporte la Coupe Jonathan Vukovic à Macinaggio

Le Club Nautique du Cap Corse organisait ce week-end des 24 et 26 septembre à Macinaggio , la « Coupe Jonathan Vukovic » , régate comptant pour le championnat de Haute-Corse des voiliers habitables 2022.



Cinq voiliers ont fait le déplacement depuis plusieurs ports de l' île regroupant une trentaine d'équipiers pour en découdre sur un parcours triangulaire qui aurait dû être de 15 miles. Samedi un avis de vent frais avec orages a obligé le président du comité de course Gérard Giuducelli, à proposé aux concurrents un parcours de rade sécuritaire. Le dimanche un ciel plombé a bloqué tous les vents, et à la mi-journée était prise la décision d'annuler la manche du jour. C'est donc sur la base du classement de la première journée de course que la régate a été jugée et c'est "Carlô" qui a remporté l'épreuve de 17 petites secondes sur "Hydrogène".



Au cours de la cérémonie de remise des prix, le président du C.N Cap Corse Charles Viale a remercié les participants ainsi que la mairie de Rogliano et la Capitainerie du Port de Macinaggio qui ont accueilli les voiliers et rappelé le souvenir de Jonathan Vukovic , jeune équipier de 21 ans emporté par la maladie en juillet 2015. Rendez-vous a été pris pour 2023.