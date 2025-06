Vizzavona : un chien abandonné avec une muselière et un collier étrangleur, une opération de recherche prévue mercredi matin

Un chien, visiblement abandonné en pleine montagne, est activement recherché dans le secteur de Vizzavona. Selon la Fondation Assistance aux Animaux, qui mène les recherches depuis dimanche, l’animal aurait été laissé attaché à un arbre en forêt le mercredi 4 juin, équipé d’une muselière, d’un collier étrangleur et d’une laisse. Depuis, le jeune chien — un croisé malinois et chien-loup tchèque âgé de moins de deux ans — a été aperçu à plusieurs reprises, notamment ce mardi 10 juin au matin à proximité de la gare de Vizzavona, puis dans les environs du village de Vivario. Il se serait en partie libéré de son équipement, mais resterait apeuré et difficile à approcher.



La Fondation a lancé l’alerte sur les réseaux sociaux. « Ce chien est aujourd’hui seul, perdu, apeuré et livré à lui-même », indique l’association dans un communiqué largement relayé. Elle appelle à la vigilance de toutes les personnes présentes dans la zone : habitants, randonneurs, conducteurs ou promeneurs. Une opération collective de recherche est prévue ce mercredi 11 juin à 8h, avec un rendez-vous fixé au bar Le Chalet, à Vizzavona. Toute personne souhaitant participer ou signaler une observation peut contacter les bénévoles via les numéros suivants : 07 87 84 21 26 / 06 16 94 50 58.







À ce stade, l’animal reste introuvable. La Fondation espère le localiser rapidement pour lui apporter les soins nécessaires et le mettre à l’abri. « Chaque minute compte », conclut l’association.