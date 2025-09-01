Visites guidées du CIAP à Ajaccio : des balades qui font voyager dans le temps

La visite débute au CIAP quai l’Herminier, première gare d’Ajaccio, ancienne maison Elisa. Paula est notre guide (association les Guides Du Palais). Avant de rejoindre le coeur du quartier des Etrangers, fil rouge de notre visite, Paula nous livre des anecdotes sur des édifices du centre-ville, sur la place du Diamant, le carrefour de la couronne, la vieille ville…avant que ne débute vraiment notre voyage au cœur du quartier des Etrangers, à la nuit tombée, toute une ambiance.



L’âge d’or correspond au développement de la ville d’Ajaccio, qui avait débuté sous Napoléon 1er et qui s’est poursuivi sous Napoléon III. Ce dernier veut développer le tourisme en hiver. C’est le point départ de l’histoire du quartier des Etrangers. Ajaccio voit arriver les aristocrates anglais, puis les Russes, les Allemands. Le cours Grandval va se développer en 1855 : Villas, cottages, hôtels… et les aristocrates, des médecins notamment, vont faire les louanges des bienfaits de la ville d’Ajaccio dans les revues spécialisées de santé.



La première bâtisse a être le témoin de cet âge d’or, c’est l’hôtel de région qui était à l’époque le grand hôtel d’Ajaccio. Cette riche clientèle a besoin de se divertir : pavillon à l’Ariadne, courses hippiques, Café Napoléon et plus tard le casino.



Ajaccio, station hivernale



Après le grand hôtel, nous continuons notre visite dans les rues du quartier des Etrangers. Les cottages Baciocchi restaurés, l’hôtel des Etrangers…Les villas cohabitent aujourd’hui avec les grands immeubles du quartier. Marcher dans ces rues à la tombée de la nuit nous invite à poser un autre regard sur le quartier. Nous prenons le temps de s’arrêter devant ces grandes demeures qui sont le témoin de l’âge d’or. Il faut imaginer qu’alors, les villas n’étaient entourées que de jardins, avec vue sur mer.



L’autre villa mythique du quartier, c’est celle de Miss Campbell, « la tour d’Albion » ou villa des paons. Grâce aux anecdotes partagées par notre guide et à l’ambiance tamisée du quartier, on replonge dans toute cette époque, un peu à la « Midnight in Paris ». Le Cyrnos Palace, ancien hôtel, est un monument.



La rue de l’évêché fait elle aussi partie de l’histoire du quartier de Etrangers : la Villa Matisse où le peintre a séjourné six mois, l’hôtel Suisse, les cottages Berthin.



La première guerre mondiale viendra mettre fin à cet âge d’or. Et le quartier des Etrangers restera le témoin de cette époque