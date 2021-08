Visite ministérielle en Corse : Olivier Dussopt rassure sur le maintien des moyens de la douane à Ajaccio

La visite a été l'occasion de répondre aux inquiétudes des professionnels. Le 15 juin dernier, les agents des douanes d’Ajaccio s’étaient mobilisés à l’initiative de la CGT, pour protester contre la suppression de la moitié des postes de douaniers. Le syndicat s’opposait, par ailleurs, au transfert d'une partie de la fiscalité douanière à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) : les taxes applicables au tabac, aux alcools, ainsi que le droit annuel de francisation et de navigation reversé à la Collectivité de Corse. Enfin, autre source d’inquiétude, la pérennisation de la vedette affectée à Ajaccio.Sur ce dernier point, le ministre s'est voulu rassurant : « J’ai eu l’occasion de confirmer le fait que la vedette qui est affectée aux équipages d’Ajaccio sera renouvelée. La commande interviendra l’année prochaine et nous ferons le choix à ce moment-là d’une vedette d’une plus grande capacité, d’une plus grande taille, les infrastructures portuaires ont été adaptées en conséquence. Cela permettra des missions plus longues et une plus grande capacité d’action ». Concernant les droits de francisation, le ministre ajoute : « nous allons revoir l’organisation prévue pour faire en sorte que les moyens soient ajustés plutôt à la hausse de manière à tenir compte à la fois des besoins locaux et des singularités d’organisation ».