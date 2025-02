Visite de François Rebsamen en Corse : 17 millions d’euros alloués par l’État pour les travaux du théâtre de Bastia

Ce lundi, François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a entamé une visite de trois jours en Corse, avec pour objectif de relancer le processus d’autonomie. Après une première séquence à Ajaccio, où il a assuré les élus de son "engagement total" à faire aboutir la révision constitutionnelle d’ici la fin de l’année, le "monsieur corse" du gouvernement s’est rendu à Bastia ce mardi.



A son arrivée, il a rencontré le maire Pierre Savelli avant de se rendre sur le chantier du théâtre, un édifice emblématique de plus de 8 000 m², datant de la fin du XIXe siècle et actuellement en pleine rénovation. Ce projet, dont la livraison est attendue en 2028, représente un enjeu majeur pour le patrimoine et l’attractivité culturelle de la ville. À son arrivée, François Rebsamen a pu constater l’avancée des travaux avant de procéder à la signature d’une convention de financement dans le cadre du Plan de transformation et d’investissement pour la Corse. Ce document officialise une aide de 17 millions d’euros de l’État, destinée à soutenir la finalisation du chantier.



C’est sur la scène encore en travaux que le ministre a découvert l’histoire tourmentée du théâtre de Bastia, notamment sa destruction en 1943 sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Une présentation qui a souligné "la valeur patrimoniale et culturelle de cet édifice remarquable". De son côté, Pierre Savelli s’est félicité de cette étape cruciale dans le projet de réhabilitation, évoquant "un chantier colossal pour un bâtiment qui occupe une place centrale dans le cœur des Bastiais". Cette rénovation, qui vise à rendre au théâtre toute sa splendeur, s’inscrit dans une volonté plus large de redynamisation du centre-ville et du paysage culturel de la ville.