Virade de l’espoir à Corte : Soffiu di vita se mobilise pour vaincre la mucoviscidose

L’associu Soffiu di vita organise une première « Virade pour l’espoir » le samedi 5 octobre, à Corté. Une journée festive et solidaire dont les bénéfices seront reversés à l’association « Vaincre la mucoviscidose »Cette journée se déroulera sur l’esplanade Tuffelli avec des animations pour les grands et les petits avec au programme maquillage, sculpture de ballons avec la Fée Elodie, structure gonflables, ScopriCorti : jeu de piste avec l’associe Praticalingua et évidement une marche solidaire qui traversera la ville et ses alentours.Le départ aura lieu à 10h30.Des « Vyrimpiades » avec blind test, dessins et dégustation enrichiront cet évènement solidaire."Venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour une belle journée de partage et de solidarité pour donner à « Vaincre la mucoviscidose « les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.Venite à dà u vostru fiatu !! "