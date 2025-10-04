Violentes rafales attendues en Haute-Corse dans la nuit de samedi à dimanche

À partir de 4 à 5 heures, le vent basculera à l’ouest et se renforcera sur la région bastiaise, où des rafales de 100 à 120 km/h sont possibles. La chaîne centrale connaîtra elle aussi des pointes à 140 km/h, tandis que les vallées pourraient subir des vents compris entre 80 et 100 km/h. Une accalmie est prévue dès la fin de matinée, avec une amélioration progressive par le nord du département.La préfecture de Haute-Corse appelle la population à la prudence. Elle insiste sur la nécessité de limiter les déplacements, d’éviter les activités de plein air ou nautiques et de sécuriser tout objet susceptible d’être emporté par le vent. Il est également recommandé de rester attentif aux chutes de débris en milieu urbain et de suivre l’évolution de la situation via les services de vigilance météo.

