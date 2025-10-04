CorseNetInfos
Violentes rafales attendues en Haute-Corse dans la nuit de samedi à dimanche


La rédaction le Samedi 4 Octobre 2025 à 15:20

Météo France a placé la Haute-Corse en vigilance jaune pour la journée du dimanche 5 octobre, en raison d’un épisode de vents violents attendu dès le cœur de la nuit. La perturbation débutera entre samedi soir et dimanche matin avec un flux de sud-ouest particulièrement marqué sur la Balagne et le Cap Corse. Dans ces secteurs, les rafales pourraient atteindre 110 km/h sur le littoral et dépasser ponctuellement 130 à 150 km/h sur les zones les plus exposées du Cap.



À partir de 4 à 5 heures, le vent basculera à l’ouest et se renforcera sur la région bastiaise, où des rafales de 100 à 120 km/h sont possibles. La chaîne centrale connaîtra elle aussi des pointes à 140 km/h, tandis que les vallées pourraient subir des vents compris entre 80 et 100 km/h. Une accalmie est prévue dès la fin de matinée, avec une amélioration progressive par le nord du département.
La préfecture de Haute-Corse appelle la population à la prudence. Elle insiste sur la nécessité de limiter les déplacements, d’éviter les activités de plein air ou nautiques et de sécuriser tout objet susceptible d’être emporté par le vent. Il est également recommandé de rester attentif aux chutes de débris en milieu urbain et de suivre l’évolution de la situation via les services de vigilance météo.

