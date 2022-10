"Violences et Santé en Corse" : des conférences et ateliers pour"faire évoluer les choses"

C'est une première en Corse. L' Agora de la Santé , organisée par l'ARS, réunira l'ensemble des acteurs liés aux problématiques des violences et de la santé sur l'île. "On veut parler des violences comme déterminant de santé, présente Marie-Hélène Lecenne , directrice générale de l'Agence Régionale de Santé. On cherche à se poser la question du temps long et de l'impact de ces violences sur la santé."



L' Agora a pour but de mieux repérer , protéger et accompagner les victimes et les auteurs de violences. Pour cela, l'ARS diversifie ses approches. "Un colloque régional de trois jours sera organisé à Ajaccio du 4 au 6 octobre, détaille la directrice. Il y aura aussi une conférence à Bastia le 10 et un ensemble de manifestations et d'ateliers dans toute l'île jusqu'au 15."



Cette première édition se focalisera principalement sur trois grands thèmes qui seront successivement évoqués lors du colloque ajaccien. Le premier jour traitera des violences intrafamiliales, qu'il s'agisse de celles envers les enfants ou des violences sexistes, sexuelles et conjugales. Dans un second temps, seront abordées les violences dans le milieu scolaire et périscolaire, dont le harcèlement, la cyberviolence et la prostitution des mineurs. Les violences et maltraitances institutionnelles dans le secteur du sanitaire et du médicosocial clôtureront ces trois jours, le jeudi 6 octobre.



Des professionnels de la santé, de l'éducation, du social, de la justice, du monde associatif, des chercheurs ainsi que des élus locaux seront conviés pour alimenter les échanges.



Films et conférences partout en Corse



Le grand public pourra participer à un ensemble de rencontres thématiques organisées sur toute l'île. Des projections de films, suivies de débats, feront partie du dispositif. "Le mardi 4, on organise la projection d'un film en partenariat avec la Nuit du Droit , dévoile Marie-Hélène Lecenne . Il est important de se joindre à la justice, car le Droit est l'allié de la victime." D'autres films seront à visionner tous les jours jusqu'au 7 octobre à Ajaccio.

Bastia, le 10 octobre et l ' Île-Rousse le 1 2 , diffuseront eux aussi un film. Corte, le 1 2 octobre et Calv i le 14 accueilleront de leurs côtés des conférences-débats. P orto-Vecchio égalemen t , le 15 octobre, ainsi que des ateliers autour du sport et de ses valeurs.



Des actions dans la continuité de la politique judiciaire mise en place. "Une unité médico-judiciaire a été ouverte au centre hospitalier d'Ajaccio qui est le fruit d'un partenariat important avec l'ensemble des partenaires qui vont intervenir sur l'Agora, se satisfait Nicolas Septe, Procureur de la République d'Ajaccio. Je pense aussi à l'unité d'audition pour les enfants victimes de violences qui va être mise en œuvre."



L'objectif est clair : renforcer les liens entre les acteurs sanitaires, judiciaires, scolaires et politiques pour sensibiliser en masse et faire évoluer les choses. "Si on n'avait pas d'auteurs, on n'aurait pas de victimes, affirme le Procureur. On veut traiter les vulnérabilités des auteurs qui sont des facteurs de passage à l'acte pour éviter une récidive grâce au soin et à sa réinsertion sociale."



En Corse, 956 faits de violences intrafamiliales ont été recensés par les forces de sécurité intérieure l'an dernier, dont 80% sont des violences conjugales. Depuis 2017, les chefs d'établissement corses ont, eux, déclaré 549 incidents d'actes de violence .