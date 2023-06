Violences en marge d'ACA-OM : Stéphane Sbraggia pointe des défaillances auprès du ministre de l’Intérieur

Match ACA - OM : le courrier du maire d’Ajaccio @s_sbraggia au ministre de l’Intérieur @GDarmanin. pic.twitter.com/gyiuwfj5P6 — Ville d’Ajaccio - Cità d'Aiacciu (@VilledAjaccio) June 6, 2023

Les suites des violences qui ont éclaté en marge du match ACA-OM comptant pour la dernière journée de Ligue 1 n’en finissent pas de faire couler de l’encre. Alors que les enquêtes se poursuivent sur les agressions de la famille du petit Kenzo et du journaliste de France 3 Corse Via Stella, le maire d’Ajaccio a entendu faire remonter l’affaire au plus haut niveau de l’État. Ce lundi, il a ainsi adressé un courrier au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans lequel pointe les « graves incidents qui se sont déroulés à Ajaccio ».« Cette rencontre, classée à risques par vos services, avait motivé ma demande d’interdiction de déplacement des supporters marseillais à Ajaccio », rappelle-t-il en soulignant que « dès le vendredi 26 (son) directeur de cabinet a saisi officiellement le Préfet de région afin de lui faire part de (ses) craintes quant à l’arrivée massive d’ultras » dans la cité impériale. Il ajoute que dans ce courriel, la municipalité précisait que « le coordonnateur à la sécurité disposait d’informations particulièrement inquiétantes : la présence de groupes issus des quartiers sensibles et de stupéfiants parmi les supporters » et que le préfet était par ailleurs sensibilisée au fait que le même week-end se tenait au cœur d’Ajaccio, les festivités de la Saint-Érasme qui drainent chaque année des « milliers de personnes sur le port » notamment au cours de « soirées avec musique et alcool ».« Pour toutes ces raisons, et au regard des risques manifestes de troubles à l’ordre public, notre conclusion nous amenait, assez logiquement, à ce que Monsieur le Préfet consente à notre demande d’interdiction de déplacement pour les supporters marseillais », indique Stéphane Sbraggia en déroulant :« Les échanges entre mon cabinet et la préfecture se sont poursuivis toute la semaine. À plusieurs reprises, nous avons réitéré nos inquiétudes quant au maintien de cette rencontre et réclamé que le déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille soit interdit. Une demande qui, vous en conviendrez, n’avait rien d’extravagant, quand on considère le nombre de mesures de ce type prises au cours de ce championnat de Ligue 1 ».