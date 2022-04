Violences en Corse : pour les Bastiais "ç'en est trop"

Deux jours après la troisième grande manifestation d'Ajaccio où le 3 avril dernier 15 personnes ont été blessées dans des affrontements avec forces de l’ordre et au lendemain d’ un nouveau rassemblement sous tension à Bastia ne peut s’empêcher d’affirmer qu’elle est « fatiguée » par la tournure que prennent les évènements. L’employée dans l’agroalimentaire ne se sent pas concernée par les différentes mobilisations « On a l’impression que les manifestations sont divisées en deux. Ceux qui ont leurs raisons puis ceux qui en profitent pour tout casser, souvent des jeunes manipulés », lance-t-elle.Un peu plus bas, sur le Boulevard Paoli,attend son bus. Lui n’est pas contre les manifestations de ces dernières semaines, il les « comprend » mais estime qu’elles auraient dû se dérouler « dans le calme », sans confrontation avec les forces de l’ordre.qui tient une poissonnerie s’inquiète surtout pour les jeunes manifestants. « Je ne sais pas pourquoi j’ai un mauvais pressentiment, je pense qu’au bout d’un moment il va y avoir un drame », regrette-t-il tout en assurant qu’ilpense surtout aux dégradations dans les villes de l’île. « Je comprends la colère exprimée mais cela détériore le centre et c’est nous qui allons payer les pots cassés ». Depuis le début du mouvement de contestation, plusieurs dizaines de conteneurs ont été brûlés sur le territoire. A Ajaccio, les sinistres sur les caméras de la ville se chiffrent en centaines de milliers d’euros.