Violences conjugales : un Grenelle très attendu aussi en Corse

Rédigé par La rédaction le Dimanche 1 Septembre 2019 à 20:05

Aux 99 féminicides enregistrés depuis le 1er janvier en France, la secrétaire d’État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, donnera le coup d’envoi d’un "Grenelle des violences conjugales" mardi prochain à Matignon. Cette initiative gouvernementale devrait déboucher sur des mesures immédiates pour agir contre le fléau des violences faites aux femmes.

dans un communiqué l'association Femmes Solidaires Région Corse réaffirme sa détermination à améliorer et renforcer l’accompagnement des femmes victimes de violences ainsi que des enfants covictimes ou exposés aux violences et la prise en compte de la souffrance des familles.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été | Tocc’à voi