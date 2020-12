Violences conjugales à San Nicolao : 18 mois de prison pour l'auteur

Les gendarmes de la brigade de Cervioni ont récemment mené une enquête sensible au cours de laquelle une femme a subi des violences physiques et psychologiques par son ex-conjoint.Ce dernier, malgré une interdiction judiciaire de ne pas s’approcher ni d’entrer en contact avec elle, a harcelé son ex-épouse jour et nuit par téléphone tout en la surveillant. Un soir, il est parvenu à s’introduire chez elle par surprise et lui infliger des coups.Après plusieurs jours d’hésitation, la victime s'est rendue à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Les gendarmes ont rapidement placé l’ex-mari violent en garde à vue pendant plus de 24 heures.Au terme de sa garde à vue il a été déféré devant le procureur de la République de Bastia.Dans la foulée, le tribunal judiciaire l'a condamné à 18 mois d’emprisonnement.Quant à la victime, elle a été accompagnée dans ses démarches par la Corsavem de Bastia."Vous êtes victime ou témoin de violences ? N’attendez pas qu’il soit trop tard.Retrouvez les numéros d’urgence et le site de la Corsavem. http://www.ca-bastia.justice. fr/index.php?rubrique=11666& ssrubrique=11761 " recommande la gendarmerie de Corse dans sa communication sur les réseaux sociaux.