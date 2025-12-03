CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Une délégation de la Chambre d’agriculture et de la MSA à Strasbourg pour défendre l’agriculture corse 01/12/2025 Violences conjugales à Ajaccio : 30 mois de prison dont 18 ferme pour le conjoint violent 01/12/2025 Incendie d’une paillote à l’Arinella : l’auteur présumé interpellé 01/12/2025

Violences conjugales à Ajaccio : 30 mois de prison dont 18 ferme pour le conjoint violent


La rédaction le Lundi 1 Décembre 2025 à 20:21

Une jeune mère de deux enfants a déposé plainte fin novembre à Ajaccio pour des violences physiques et psychologiques exercées par son compagnon. Menaces de mort, dénigrement, contrôle du téléphone : les faits ont conduit à une condamnation lourde en comparution immédiate.



Violences conjugales à Ajaccio : 30 mois de prison dont 18 ferme pour le conjoint violent
Une jeune femme, mère de deux enfants, a déposé plainte le 27 novembre dernier au commissariat de police d’Ajaccio. Elle dénonçait l’emprise exercée par son conjoint, ainsi que plusieurs faits de violences physiques et psychologiques : menaces de mort avec un couteau, jet de téléphone portable, consultation de son téléphone sans autorisation, critiques répétées sur sa tenue vestimentaire et son physique.
Selon la victime, ces dénigrements étaient quotidiens depuis plus d’un an. Elle disait également craindre pour sa vie.

Une enquête en urgence a été immédiatement ouverte par les services de police d’Ajaccio. Placé en garde à vue, le mis en cause a nié les faits et tenté d’en minimiser la gravité, malgré les déclarations concordantes des deux enfants de la victime vivant au domicile.
Déféré au parquet dimanche, à l’issue d’investigations approfondies menées par la police judiciaire, la jeune femme s’est vu délivrer un certificat médical mentionnant huit jours d’incapacité totale de travail, ainsi qu’un trouble anxio-dépressif réactionnel lié aux faits dénoncés.

Jugé lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le prévenu a été condamné à 30 mois d’emprisonnement, dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime.
Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal a également décerné un mandat de dépôt, portant sur les 18 mois de prison ferme.
Par cette décision, Nicolas Septe, procureur de la République d’Ajaccio rappelle que « la lutte contre les violences intrafamiliales est une priorité de politique pénale et de la Justice ».
 "Les victimes sont invitées à déposer plainte sans attendre, à se rapprocher de leur médecin traitant ou encore des associations d’aide aux victimes spécialisées dans la prise en charge des violences."




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos