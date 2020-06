Vincent Debeuf producteur de spiruline en Balagne

Rien ne prédestinait Vincent Debeuf à devenir Spirulinier et encore moins de monter sa propre unité de production. Et pourtant !

Le nom de Vincent Debeuf est habituellement prononcé lorsqu'on évoque la mer et lorsqu'on parle nautisme.

Tous les spécialistes connaissent Vincent en sa qualité d'ancien chef de la base nautique de Calvi, pour ses courses hauturières ou encore pour ses convoyages de voiliers, parfois sur de longues distances.

Aujourd'hui Vincent a posé son ciré et ses bottes, avant de regagner la terre et créer sa propre unité de production de spiruline, micro-algue commercialisée comme complètement alimentaire en raison de sa richesse en minéraux et en vitamines mais aussi en cosmétique pour la réalisation de produits et crèmes.





Pour trouver les bassins de production de Vincent, il faut emprunter une piste au départ de la route de Calenzana et poursuivre parallèlement à la piste lointaine de l'aéroport Calvi-Balagne.

Au milieu de nulle part, entourés de champs d'immortelles, dont c'est la saison de cueillette, deux bassins aux couleurs vertes criardes, Vincent Debeuf est là pour nous accueillir et consacrer un peu de son temps pour nous parler de ce projet un peu fou qu'il a réussi à mener à bien en l'espace de 3 ans.

Lorsqu'on lui pose la question de savoir comment lui est venu l'idée de se lancer dans ce métier de spirulinier, Vincent sourit et enchaîne: " Il y a de cela 20 ou 25 ans je convoyais un voilier pour le compte de Jean-Paul Jourdan, ingénieur-chimiste, chercheur au CNRS, grand spécialiste de spiruline, enseignant pour la culture de cette micro-algue à travers le monde et notamment les pays africains. Au cours d'une discussion il m'avait incité à me lancer dans la production de spiruline. L'idée est restée ancrée dans un coin de ma tête jusqu'au jour où j'ai eu envie de changer d'horizon et remettre les pieds sur terre.

J'ai alors pris contact avec Pierre-Etienne Pinchart de la "Spirale Verte", producteur de spiruline à Linguizzetta et président national de la Fédération des spiruliniers.

C'est un peu mon mentor, c'est lui qui m'a appris le métier. j''étais hyper motivé, il ne me restait plus qu'à trouver un emplacement pour installer mes bassins. Et là, une amie, Laetitia Pinelli, que le ne remercierai jamais assez, m'a dit; j'ai ce qu'il te faut".



La culture de la spiruline respectueuse de l'environnement



Et de poursuivre: " Elle m'a permis de m'installer sur ses terres au lieu-dit Pelicciani du nom du ruisseau qui longe le terrain.

En 2016, avec beaucoup de patience et de détermination, mais surtout avec l'aide de mon entourage, de mes amis j'ai commencé petit à petit à construire mes bassins de production. Il a fallu dans le même temps apprendre à gérer une production et comprendre le fonctionnement.

La culture de la spiruline est respectueuse de l'environnement, elle est exempte de pesticide et ne nécessite pas forcément une grande quantité d'eau.

La spiruline fixe notamment le CO2 atmosphérique, produit de l'oxygène mais aucun gaz à effet de serre. La température de l'eau saumâtre varie de 25 à 38°, mi douce mi salée, non stagnante et peu profonde. L'agitation de l'eau est nécessaire pour homogénéiser, favoriser l'élimination de l'oxygène et assurer une bonne répartition de la spiruline. Il faut du soleil et de la lumière, des minéraux et oligo-éléments afin de reproduire son état naturel (potassium, sodium, fer, phosphore....

Une fois récupérée la spiruline est filtrée, égouttée et pressée mécaniquement. Des blocs sont extraits de fins filaments qui sont séchés et broyés, mis en sachet hermétique à la lumière à partir de paillettes on peut aussi faire des comprimés mais on peut aussi la déguster fraîche".



La récolte s'effectue avant le lever du soleil



Vincent Debeuf précise qu'il s'est inscrit à la MSA de Corse et qu'il produit depuis une année. Aujourd'hui il dispose d'un grand bassin, un autre est en cours de réalisation:

" Progressivement je m'équipe afin de travailler dans de meilleures conditions et produire plus.

J'ai notamment commandé un séchoir à spiruline bien plus important que le petit, dont je dispose, mais les retards dans les transports en raison de la crise sanitaire font que je ne peux toujours l'utiliser

La spiruline exige beaucoup de soin et de discipline.

Tous les matins je suis à pied d'œuvre dès 5 heures et mes interventions sont multiples. La saison de production s'étale d'avril à mi octobre. La récolte s'effectue avant le lever de soleil.

Ma production est vendue sur place mais aussi sur le continent et en Belgique. Un point de vente est assuré chez le coutelier qui se trouver à côté su supermarché Casino Calvi."





En guise de conclusion Vincent Debeuf tient absolument à rendre hommage à des personnes importantes dans l'aboutissement de son projet:

" Je l'ai déjà cité mais j'insiste sur ce beau geste de Laetitia Pinelli qui a cru en mon projet et qui m'a donné un sacré coup de pouce en mettant ce terrain à ma disposition, sur l'importance de mon mentor Pierre-Etienne Pinchart avec qui reste en contact très étroit. Merci aussi à mon fils Yorick, à mes proches, mes amis toujours là pour donner un coup de main ".



Vincent Debeuf s'est trouvé une nouvelle passion avec ce métier de Spirulier qu'il aborde comme un reconversion à la cinquantaine passée mais espère dans le fond de lui même garder une petite place pour la voile.

Dans les périodes creuses l'appel du large pourrait bien, en effet, lui faire reprendre la barre !



INFOS +



L'alguiste®

Spituline de Balagne

Vincent Debeuf

Chemin Saint-Antoine

20214 Calenzana

courriel: vincentdebeuf@gmail.com

Tel:+33650273407