Ville-di-Pietrabugno : Les écoliers apprennent l'anglais d'une nouvelle façon

Pink, red, purple, salt, sugar ... les termes anglais jaillissent dans la bouche des enfants qui répondent à leurs intervenants venus exprès, ce lundi, du Royaume-Unis pour animer un atelier scientifique à destination des 28 élèves de la classe CM1, CM2 de l’école Braccini di Ville di Pietrabugno.



Les petits de l'école P.T Braccini sont devenus, le temps d'une après-midi, des apprentis scientifiques grâce aux enseignements de membres du British Council, une organisation internationale du Royaume-Uni pour promouvoir les relations culturelles et la langue anglaise à travers le monde. Une façon pour Michèle Andreani, déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la collaboration, de "démocratiser la science, de montrer qu'elle est partout et pourquoi pas initier des vocations..."



Les yeux des écoliers se sont écarquillés lorsque le mélange de jus de citron à du jus de chou rouge a donné une couleur rose fuchsia. Avec beaucoup de concentration ils ont suivi les instructions des intervenants.

Avec une heure de cours d'anglais par semaine, un élève de CM1, CM2 doit avoir un niveau d'anglais européen équivalent au niveau A1, A2. C'est-à-dire avoir les compétences nécessaires à la bonne compréhension des termes du quotidien et pouvoir s'exprimer sur des sujets ayant attrait à un environnement proche.



" Le temps où l'on apprenait l'anglais sur un manuel est bien révolu "

Cette initiative participe à une nouvelle façon d'apprendre les langues. Anne-Laure Santucci, conseillère pédagogique départementale langue corse et langues vivantes étrangère raconte : "Jusqu'en 2005 nous n'avions pas la même façon d'apprendre les langues aux enfants. Aujourd'hui on utilise beaucoup plus les supports vidéos et audios. Le temps où l'on apprenait l'anglais sur un manuel est bien révolu."



Michèle Andreani est catégorique : "Cela fait quinze ans que nous récoltons les fruits de cette nouvelle façon d'apprendre les langues. Nous voyons une nette évolution du niveau des enfants. Le multilinguisme est très important à cet âge. Lorsqu'un enfant apprend deux langues il est plus capable d'en apprendre une troisième."



Demain ce sera au tour de l'école Toussaint

Desanti à Bastia, de vivre cette expérience. Suivront dans la semaine les écoles Charles Andrei et René Subissi. Dans les années à venir, ces ateliers pourraient voir le jour en Corse-du-Sud.