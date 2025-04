Vigilance orange : deux routes coupées en Haute-Corse après des chutes d’arbres et de rochers

Depuis mercredi soir, la Corse est placée en vigilance orange pour risque de pluie-inondation. Les précipitations soutenues et le vent ont provoqué deux coupures de routes en Haute-Corse ce jeudi 17 avril. La route départementale 151 entre Pigna et Aregno est fermée après la chute d'un rocher sur la chaussée, tandis que la RD81 est coupée à la sortie de Suerta, près de Bastia, en raison de la chute d'un arbre et d'éboulements.



Les pluies devraient se poursuivre toute la journée, avec des cumuls attendus de 80 à 110 mm sur les reliefs de la façade occidentale, et jusqu’à 150 mm localement sur les crêtes. Ailleurs, les précipitations pourraient atteindre 50 à 80 mm, avec des pics possibles à 100 mm. Certaines intensités pourraient dépasser les 20 mm par heure.



La limite pluie-neige est établie autour de 1 700 à 1 800 mètres, entraînant d'importantes chutes de neige en montagne. Des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h en plaine et jusqu'à 140 km/h sur les massifs sont également attendues.