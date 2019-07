Vieux-Port de Bastia : concert gratuit du groupe The Jokers ce samedi 6 juillet

Le concert gratuit du groupe The Jokers , le trio qui Pop et qui Rock - ce samedi 6 juillet partir de 19h30 - c'est une nouvelle action efficace et moderne, initiée par l’Union commerciale du Vieux-Port de Bastia, pour lancer la saison touristique et ainsi donner un attrait supplémentaire au quartier historique du Vieux- Port de Bastia, qui le mérite tant!

En plus de concert musical, il y aura la présentation du comité miss corse des 15/17 et de toutes les candidates, avec un défilé de mode par Céline Ferrandi Couture plus un solo de danse de Serena Margueritte, sans oublier le mister universel présenté par son comité : afin de commencer en beauté les festivités de la saison estivale, l’Association des Commerçants du Vieux-Port soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Ville de Bastia, en effet, propose, en partenariat avec Corse Net Infos, un spectacle original et famillial.



De nombreux visiteurs sont attendus tout au long de la soirée pour ce concert exceptionnel et gratuit, qui ravira les oreilles des jeunes et des moins jeunes sans oublier les belles miss et mister et le défilé de mode ainsi que le solo de danse.



The Jokers

The Jockers » est un trio bastiais qui dénote par sa manière de ré-arranger les morceaux connus, pour en faire quelque chose de personnel et nouveau… voire surprenant!

L’humour légendaire intergalactique de ces troublions de la scène Pop-Rock en Corse se ressent dans leurs interactions avec un public qui ne peut s’empêcher de danser avec eux.



Le trio est composé de Olivier, guitare désaccordée & Chant, J-Phy - basse débranchée & chant et Peter batterie de cuisine



Ils joueront des tubes incontournables et la bonne humeur sera de la partie : les visiteurs auront plaisir à se déhancher sur les tubes intemporels et immortels;



N'oubliez pas ! La soirée c'est ce samedi6 juillet à partir de 19h30 en plein cœur du Vieux-Port de Bastia!





Pour la circonstance, l'association des commerçants du Vieux- Port a tenu à remercier tout particulièrement la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et son président Jean Dominici, partenaire principal de cette opération, pour avoir soutenu activement cette initiative avec la municipalité de Bastia et son maire Pierre Savelli.



Les retombées économiques pour tous les commerces du Vieux- Port, fruits du flux conséquent de visiteurs constaté à chaque animation durant l'été, atteste, à nouveau, du dynamisme remarquable insufflé par la la ville et la CCI à l'économie bastiaise.

Ainsi Paul Pierinelli, le président et Jean-César Agostini cheville ouvrière de l'association tiennent à remercier, vivement, Patrick Sanguinetti responsable des actions commerciales de la CCI et Christine Quastana, ainsi que Linda Piperi.

Les services d'animation et techniques de la ville de Bastia ainsi que Corse Net Infos, RCFM et Corse Matin qui, eux aussi, ont apporté leur contribution au futur succès de la soirée méritent, selon le président de l'association, d'être englobés dans les mêmes remerciements..